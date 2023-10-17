Фото: під завалами гуртожитку в Слов'янську перебувають дві людини (t.me/kramatorsk_rada)

Під завалами гуртожитку коледжу у Слов'янську Донецької області, який російські війська обстріляли у ніч проти вівторка, 17 жовтня, перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку", - йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи. "На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додають в ДСНС. Наслідки обстрілу Слов`янська Донецької області (t.me/dsns_telegram) Обстріл Слов'янська Донецької області У ніч проти вівторка, 17 жовтня, російські війська обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Один із "прильотів" припав на гуртожиток аграрного коледжу.