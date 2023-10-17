Под завалами общежития в Славянске находятся два человека
Под завалами общежития колледжа в Славянске Донецкой области, который российские войска обстреляли в ночь на вторник, 17 октября, находятся люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Враг снова коварно нанес удар по жилой застройке г. Славянск. В результате обстрела разрушения получило 5-этажное здание общежития", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, под завалами находятся два человека.
"На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - добавляют в ГСЧС.
Последствия обстрела Славянска Донецкой области (t.me/dsns_telegram)
Обстрел Славянска Донецкой области
В ночь на вторник, 17 октября, российские войска обстреляли центр Славянска Донецкой области. Один из "прилетов" пришелся на общежитие аграрного колледжа.
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