Фото: под завалами общежития в Славянске находятся два человека (t.me/kramatorsk_rada)

Под завалами общежития колледжа в Славянске Донецкой области, который российские войска обстреляли в ночь на вторник, 17 октября, находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Враг снова коварно нанес удар по жилой застройке г. Славянск. В результате обстрела разрушения получило 5-этажное здание общежития", - говорится в сообщении. По предварительной информации, под завалами находятся два человека. "На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - добавляют в ГСЧС. Последствия обстрела Славянска Донецкой области (t.me/dsns_telegram) Обстрел Славянска Донецкой области В ночь на вторник, 17 октября, российские войска обстреляли центр Славянска Донецкой области. Один из "прилетов" пришелся на общежитие аграрного колледжа.