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Окупанти вночі вдарили по центру Слов'янська. Є "приліт" в гуртожиток коледжу

Слов'янськ, Вівторок 17 жовтня 2023 08:58
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Окупанти вночі вдарили по центру Слов'янська. Є "приліт" в гуртожиток коледжу Фото: окупанти вночі вдарили по центру Слов'янська Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти вівторка, 17 жовтня, російські війська обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Один із "прильотів" припав на гуртожиток аграрного коледжу.

Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Неспокійна ніч у Слов'янську. Вночі два "прильоти". Центр міста, вулиця Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу", - розповів він.

Лях зазначив, що на щастя обійшлося без жертв.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області постійно обстрілюють російські окупанти з різних видів озброєння. З населених пунктів, що розташовані далі за лінію фронту, під вогнем постійно знаходяться Слов'янськ, Костянтинівка та Краматорськ Донецької області. Зазначимо, наприкінці серпня російські окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ. Мішенню стало сільськогосподарське підприємство, через що загинув охоронець.

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