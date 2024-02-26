Під загрозою ще два села. Експерти оцінили, як може розвиватися ситуація біля Авдіївки

Як повідомили у ЗСУ, маневр з виходом з Ласточкиного потрібен, щоб організувати оборону по лінії Бердичі-Орлівка-Тоненьке.

Однак, за словами військового експерта Олександра Коваленка, в зоні ризику ще два села - Степова та Сєверне.

"Це логічно, тому що Степове не перший місяць у "сірій зоні", воно швидко там опинилося, хоча росіяни досі не змогли його повністю захопити. А на Сєверне йде пряма дорога з Водяного. Росіяни постійно тиснули через Водяне з метою захоплення Сєверного, для них важливо сформувати на їх базі цей буфер. Тому не виключаю, що Сєверне та Степове теж будуть втрачені", - зазначив Коваленко.

deepstatemap.live

Військовий експерт Олександр Мусієнко також вважає, що можливий вихід ЗСУ зі Степового є прогнозованим сценарієм.

"Ворог зумів захопити Авдіївку, і тепер ми бачимо наслідки - вихід не лише з міста, а потенційно й зі Степового. Тут уже все покажуть реальні бойові дії, скільки нашим силам вдасться протриматися", - сказав він.

За словами експерта, українські війська перейшли в маневрену оборону, яка передбачає активний рух між укріпрайонами та кордонами. Мета - знесилити ворога, знизити його наступальний потенціал та блокувати подальше просування.

Варто зазначити, що за Орловкою і Тоненьким починаються природні перепони у вигляді височин і каскаду водойм. Очевидно, саме тут Сили оборони готуються зупинити прорив окупантів.

Відхід ЗСУ з Авдіївки та Ласточкиного

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

Пізніше Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.

А 25 лютого ми повідомляли, що Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

Вже сьогодні у ЗСУ повідомили, що українські військові відійшли від села Ласточкине Донецької області.