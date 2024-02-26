Наслідки Авдіївки. Чому ЗСУ вийшли з Ласточкиного та на що тепер націлилася РФ

Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки та продовжують наступати великими силами. Окупанти тиснуть на навколишні села і, як стало відомо, Сили оборони вийшли із населеного пункту Ласточкине.

Докладніше про це та про те, як може розвиватися ситуація на захід від Авдіївки, - у матеріалі РБК-Україна .

При підготовці матеріалу використовувалися: дані українського проекту DeepState, американського Інституту вивчення війни (ISW), заяви командувача оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександра Тарнавського та спікера Дмитра Лиховія, коментарі експертів Олександра Коваленка та Олександра Мусієнка.

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Сили оборони вийшли з Ласточкиного: що відомо

Після того, як Сили оборони України вийшли з Авдіївки, багато хто чекав, що російський наступ призупиниться. Але противник майже відразу атакував великими силами і захопив селище Ласточкине, яке знаходиться за кілька кілометрів від Авдіївки. Воно межує із її західними околицями, а саме з промисловою зоною коксохімічного заводу.

Про захоплення Ласточкиного російська пропаганда оголосила ще 24 лютого, показавши фото з центральної частини селища. За кілька годин український проект DeepState оновив карту і помітив його окупованим. Однак наступного дня спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував захоплення, додавши, що станом на 25 лютого Сили оборони лише відійшли на західні околиці.

"Це те, що було на ранок. Але ситуація динамічна, вона може змінюватися", - сказав він і наголосив, що українські сили відійшли на заздалегідь підготовлені позиції під тиском артилерії та авіації.

Тим часом експерт BILD Юліан Рьопке порівняв кадри з фронту з картою місцевості та дійшов висновку, що російські війська увійшли до Ласточкиного. Напередодні в мережі з'явилося відео з підтвердженням того, що селище зайнято окупантами і в ньому вивішено російські триколори. Про це казали і самі українські бійці, зазначають у DeepState.

Фото: селище Ласточкине стало першим захопленим населеним пунктом на захід від Авдіївки (deepstatemap.live)

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), на вихідних росіяни просунулися на захід від Авдіївки і почали зачищати Ласточкине. Сьогодні Лиховій в ефірі телемарафону підтвердив вихід із селища. А командувач угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський так описав ситуацію у своїй зоні відповідальності. Противник нарощує кількість авіаударів та штурмів, артилерійських обстрілів та ударів дронами-камікадзе. Лише на Мар'їнському напрямі за добу було 40 спроб прорвати українську оборону, на Запорізькому - 6, під Авдіївкою - 25.

"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян і завдати їм найбільших втрат", - додав генерал.

Що відомо про оборону Ласточкиного та причини виходу

До повномасштабного вторгнення в Ласточкиному проживало близько 600 осіб. Населений пункт розташований на ставках річки Дурна (притока річки Вовча, басейн Дніпра) на західних схилах Донецької височини на висоті 180-190 м над рівнем моря.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що ризики для українського угруповання на околицях Авдіївки утворилися відразу після того, як росіяни зайшли до міста.

"Ворог діяв і продовжує діяти на флангах з боку Бердичів і Первомайського, рухався по центру, як у даному випадку в районі Ласточкиного. Наші сили тримають оборону, завдають максимальних втрат, але Ласточкине було важко утримати, тому що селище зруйноване вогнем російських військ, і укритися там особливо ніде", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

Аналітики DeepState пишуть, що триматися в Ласточкиному було важко, тому що військовим довелося закріплюватися по ходу бойових дій, відкочуючись з Авдіївки. Весь цей час противник продовжував тиснути великою кількістю піхоти та техніки, продовжуючи тактику "м'ясних штурмів". З іншого боку, є думка, що оборона Ласточкиного була недостатньо міцною і, відповідно, відхід був лише питанням часу.

Фото: нестача боєприпасів могла стати однією з причин втрати Ласточкиного (Getty Images)

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не готовий оцінювати якість оборони.

"Я знаю, що у нас велика проблема у відсутності боєприпасів у достатній кількості. Нам їх не вистачає. І яка б там не була оборона, без пропорційного розподілу боєприпасів навіть найнадійніші укріплення тримати майже неможливо. До того ж на Ласточкине йде пряма дорога з Авдіївки, траса Т0542, тому можна сказати про те, що росіяни мали прямий шлях на селище", - сказав він.

Як підкреслює Мусієнко, панівних висот у Ласточкиному не було, та й перетворити його на неприступну фортецю не було часу. За його словами, противник має перевагу по висотах, наступаючи з Авдіївки і намагаючись розвинути успіх далі на захід.

"Зрозуміло, що вони цю перевагу будуть використовувати. З урахуванням цього та взагалі всього того, як складається ситуація, рішення відійти було абсолютно правильним", - зазначив експерт.

За Авдіївкою відкриваються рівнини, на яких не завжди є де зачепитися. Ландшафт не на боці Сил оборони, тому не виключено, що вони можуть відійти і з інших населених пунктів. Росіяни зберігають імпульс та здатність просуватися. З одного боку, це виклик для українських військ, які терміново облаштують додаткові рубежі. З іншого - виклик для окупантів, оскільки чим далі вони заходять, тим більше розтягують логістичні лінії, що фактично дозволяє ЗСУ бити по логістиці та перешкоджати розгортанню сил, додав Мусієнко.

"Буфер безпеки". Причому тут Ласточкине та що буде далі на Авдіївському фронті

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, що найближчим часом Авдіївський фронт може поступово стабілізуватися. Для цього треба побудувати надійні лінії оборони, але головне - вирішити проблему ударів керованими авіабомбами.

"Це дуже дошкуляє нашим військам, зараз це одне з пріоритетних завдань - боротьба з КАБами (коригованими авіабомбами, - ред.) та знищення авіації. Сподіваюся, партнери підтримають нас ракетами", - каже Мусієнко.

Однак це не гарантує, що за Ласточкиним не буде виходу українських сил з інших населених пунктів. За словами Олександра Коваленка, росіяни тиснуть, щоб створити буфер безпеки для свого угрупування в Авдіївці. Який буде включати такі навколишні села, як Степове, Бердичі, Сєверне, Тоненьке, Орлівка та Семенівка.

Фото: Росія спробує сформувати "буфер безпеки" для себе біля Авдіївки (deepstatemap.live)

"Таке собі напівколо біля Авдіївки на 3-5 кілометрів, що дозволяє не тільки закріпитися в місті, а й забезпечити можливість перегрупування, передислокації підрозділів, а також відновити боєздатність", - пояснює він.

Росіяни вчаться на помилках, зокрема на тих, яких припустилися під Бахмутом. Після падіння Бахмутської фортеці українським силам влітку 2023 року відносно швидко вдалося перейти до контратакуючих дій. Що змусило противника тікати з південно-західного сектору в районі Кліщіївки та Андріївки.

"Щоб це не повторилося біля Авдіївки, вони створюють буфер безпеки. Звичайно, їм потрібна оперативна пауза, щоб відновити наступальний потенціал. Але вони користуються всіма можливостями та просуваються там, де можуть", - додав Коваленко.

Лінія оборони зрушила на захід. Степове та Сєверне наступні?

Як заявив спікер угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій, маневр з виходом з Ласточкиного потрібен, щоб організувати оборону по Бердичі-Орлівка-Тоненькому. Але якщо подивитися на карту, неясно, чи зможуть ЗСУ зберегти присутність у Степовому та Сєверному, які знаходяться трохи на схід. Цілком можливо, що найближчим часом з Авдіївського фронту можуть надійти чергові погані новини.

"Це логічно, тому що Степове не перший місяць у "сірій зоні", воно швидко там опинилося, хоча росіяни досі не змогли його повністю захопити. А на Сєверне йде пряма дорога з Водяного. Росіяни постійно тиснули через Водяне з метою захоплення Сєверного, для них важливо сформувати на їх базі цей буфер. Тому не виключаю, що Сєверне та Степове теж будуть втрачені", - вважає Коваленко, додавши, що ці села в зоні ризику і не входять до лінії оборони, яку назвали військові.

Фото: відхід на лінію оборони Бердичі-Орлівка-Тоненьке створює загрозу захоплення Степового та Сєверного (deepstatemap.live)

Можливий вихід із Степового є прогнозованим сценарієм, каже Мусієнко.

"Ворог зумів захопити Авдіївку, і тепер ми бачимо наслідки - вихід не лише з міста, а потенційно й зі Степового. Тут уже все покажуть реальні бойові дії, скільки нашим силам вдасться протриматися", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, українські війська перейшли в маневрену оборону, яка передбачає активний рух між укріпрайонами та кордонами. Мета - знесилити ворога, знизити його наступальний потенціал та блокувати подальше просування. Зазначимо, за Орловкою і Тоненьким починаються природні перепони у вигляді височин і каскаду водойм. Очевидно, саме тут Сили оборони готуються зупинити прорив російської армії.

Чи є зараз загроза наступу на Покровськ та коли Росія візьме паузу

Зведення Генштабу та аналітичні звіти підтверджують побоювання. Минулої доби в районі Сєверного, Степового, Бердичів і Невельського було відбито не менше 25 атак. Окупанти безуспішно наступали на Степове, був "неприємний момент" з проривом до Бердичів, але його теж вдалося відбити. За даними DeepState, росіяни намагаються закріпитися в крайніх будинках в Орлівці, околицях Тоненького і досягли часткових успіхів на південь від Сєверного.

В теорії прорив може забезпечити сприятливі умови для наступу трасою у бік Селидового, Новогродівки і Покровська. Крім виходу на адміністративні кордони Донецької області, це загрожує потраплянням району Курахового та Вугледару в так званий "мішок". Проте експерт Мусієнко вважає, що на Мар'їнському напрямку ситуація стабілізована і найнебезпечнішого сценарію поки вдається уникнути.

"Подивимося, як розвиватиметься ситуація, але там наші сили досить впевнено стримують ворога. Щодо півночі Донецької області, ясно, що в російські плани входить просування і на Краматорськ, і на Слов'янськ, у тому числі з Лиманського напрямку, де вони ведуть наступальні дії з листопада. Тому всі вищезгадані райони укріплюються нашими силами", - додав він.

Олександр Коваленко вважає, що після захоплення Ласточкиного та потенційно Степового чи Сєверного росіяни зупиняться.

"Максимум, на що вони здатні, - це вихід на Бердичі, Семенівку та Орлівку. Командування хоче забезпечити буфер, вони виснажені боями за Авдіївку, обмежені в ресурсах, та й потенціалу для настільки глибокого просування (у бік Покровська, - ред.) у них недостатньо", - підсумував він.