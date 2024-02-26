Под угрозой еще два села. Эксперты оценили, как может развиваться ситуация возле Авдеевки

Как сообщили в ВСУ, маневр с выходом из Ласточкиного нужен, чтобы организовать оборону по линии Бердичи-Орловка-Тоненькое.

Однако, по словам военного эксперта Александра Коваленко, в зоне риска еще два села - Степовое и Северное.

"Это логично, потому что Степовое не первый месяц в "серой зоне", оно быстро там оказалось, хотя россияне до сих пор не смогли его полностью захватить. А на Северное идет прямая дорога из Водяного. Россияне постоянно давили через Водяное с целью захвата Северного, для них важно сформировать на их базе этот буфер. Поэтому не исключаю, что Северное и Степовое тоже будут потеряны", - отметил Коваленко.

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Военный эксперт Александр Мусиенко также считает, что возможный выход ВСУ из Степового является прогнозируемым сценарием.

"Враг сумел захватить Авдеевку, и теперь мы видим последствия - выход не только из города, а потенциально и из Степового. Здесь уже все покажут реальные боевые действия, сколько нашим силам удастся продержаться", - сказал он.

По словам эксперта, украинские войска перешли в маневренную оборону, предусматривающую активное движение между укрепрайонами и границами. Цель - обессилить врага, снизить его наступательный потенциал и блокировать дальнейшее продвижение.

Стоит отметить, что за Орловкой и Тоненьким начинаются естественные преграды в виде возвышенностей и каскада водоемов. По всей видимости, именно здесь Силы обороны готовятся остановить прорыв оккупантов.

Выход ВСУ из Авдеевки и Ласточкиного

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом.

18 февраля спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки , что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

Позже Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

А 25 февраля мы сообщали, что Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкиного под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Уже сегодня в ВСУ сообщили, что в украинские военные отошли от села Ласточкино Донецкой области.