Під забороною експорт дронів, моторів і не лише. Японія ввела нові санкції проти РФ

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали та деталі, які можуть використовуватись для виробництва дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Японії.

"Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня", - йдеться у заяві уряду.

До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли: