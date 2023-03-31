Під забороною експорт дронів, моторів і не лише. Японія ввела нові санкції проти РФ

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали та деталі, які можуть використовуватись для виробництва дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Японії.
"Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня", - йдеться у заяві уряду.
До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли:
Раніше повідомлялося, що уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.
Також раніше японський прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю України нелетального озброєння.
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