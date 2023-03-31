Под запретом экспорт дронов, моторов и не только. Япония ввела новые санкции против РФ

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ, который запрещает экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы и детали, которые могут использовать для производства дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Японии.

"Мы будем реализовывать меры на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением РФ в Украину. Новый пакет санкций вступит в силу с 7 апреля", - говорится в заявлении правительства.

В список запрещенных для экспорта в Россию товаров также вошли: