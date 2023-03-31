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Под запретом экспорт дронов, моторов и не только. Япония ввела новые санкции против РФ

Фото: Япония ввела новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против РФ, который запрещает экспорт компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалы и детали, которые могут использовать для производства дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Японии.

"Мы будем реализовывать меры на основе "Закона о валютных операциях и внешней торговле" в связи с вторжением РФ в Украину. Новый пакет санкций вступит в силу с 7 апреля", - говорится в заявлении правительства.

В список запрещенных для экспорта в Россию товаров также вошли:

  • сталь и изделия из нее;
  • алюминий и изделия из него;
  • строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.);
  • двигатели для авиации;
  • электрооборудование и его части, радиоаппаратура для навигации, генераторы;
  • самолеты и космические аппараты, запчасти для них, а также БПЛА;
  • оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;
  • все игрушки, имеющие колеса, а также сборные модели и макеты, головоломки и пазлы.

Ранее сообщалось, что правительство Японии выделило Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 470 млн долларов. Средства преимущественно пойдут на разминирование территорий и восстановление энергетической системы.

Также ранее японский премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Токио выделит 30 миллионов долларов на закупку Украине нелетального вооружения.

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