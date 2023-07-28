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Під забороною автомобілі та шини: Японія ввела нові санкції проти Росії

Фото: Японія запровадила нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін.

"Обмеження набудуть чинності 9 серпня", - заявив міністр економіки.

Також нові обмеження стосуються таких товарів, як:

  • гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;
  • автозамки та автокрісла;
  • шини для великогабаритних транспортних засобів;
  • фанера, деревина, макулатура;
  • цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;
  • скляні вироби;
  • деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;
  • шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;
  • барвники;
  • фото-або кінематографічний матеріал і т.д.

У відомстві наголосили, що точний перелік товарів, що потрапили під обмеження, буде визначено 2 серпня.

Санкції Японії проти РФ

Раніше ми писали, що Японія запровадила додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.

У попередній пакет санкцій Японії проти Росії увійшли заборони на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден та літаків та ін.

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