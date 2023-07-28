Під забороною автомобілі та шини: Японія ввела нові санкції проти Росії

Уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.
Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін.
"Обмеження набудуть чинності 9 серпня", - заявив міністр економіки.
Також нові обмеження стосуються таких товарів, як:
У відомстві наголосили, що точний перелік товарів, що потрапили під обмеження, буде визначено 2 серпня.
Санкції Японії проти РФ
Раніше ми писали, що Японія запровадила додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.
У попередній пакет санкцій Японії проти Росії увійшли заборони на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден та літаків та ін.
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