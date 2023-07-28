Под запретом автомобили и шины: Япония ввела новые санкции против России

Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа.

Кроме того, под запрет на ввоз в Россию попали покрышки для коммерческих транспортных средств – грузовиков и автобусов и пр.

Санкции Японии против РФ

Ранее мы писали, что Япония ввела дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

В предыдущий пакет санкций Японии против России вошли запреты на импорт 38 товаров. В перечне санкционной продукции значится алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов и пр.

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