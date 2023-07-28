RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под запретом автомобили и шины: Япония ввела новые санкции против России

Фото: Япония ввела новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания свыше 1,9 литра.

Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Кроме того, под запрет на ввоз в Россию попали покрышки для коммерческих транспортных средств – грузовиков и автобусов и пр.

"Ограничения вступят в силу 9 августа", - заявил министр экономики.

Также новые ограничения касаются таких товаров, как:

  • гибридные автомобили и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы;
  • автозамки и автокресла;
  • шины для крупногабаритных транспортных средств;
  • фанера, древесная масса, макулатура;
  • цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;
  • стеклянные изделия;
  • некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;
  • шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также б/у одежда;
  • красители;
  • фото- или кинематографический материал и т. д.

В ведомстве отметили, что точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа.

Санкции Японии против РФ

Ранее мы писали, что Япония ввела дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

В предыдущий пакет санкций Японии против России вошли запреты на импорт 38 товаров. В перечне санкционной продукции значится алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов и пр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияРоссийская Федерация