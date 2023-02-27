UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Вугледар перекинули загін окупантів, який створювали для війни у Чечні

Фото: Під Вугледар перекинули окупантів, яких створювали для війни у Чечні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни знизили свою активність в районі Вугледару у Донецькій області, оскільки окупанти стали частіше відмовлятися йти на штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

Зазначається, що останнім часом окупанти свою активність поблизу Вугледару. Росіяни за вчора здійснили лише 15 штурмових дій, хоча місяць тому їх було майже 60.

"Можливо, це пов'язано з погодними умовами, які зараз не дають можливості активно використовувати техніку", - сказав речник.

За його словами, українській розвідці відомо, що окупанти стали частіше відмовлятись йти у наступ. В район міста було перекинуто військових 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Дмитрашківський повідомив, що вони на Донецькому напрямку прийматимуть лінію оборони, яку надалі будуть тримати.

136-та окрема мотострілецька бригада ЗС РФ

Механізоване тактичне формування. 136-та бригада сформована в Буйнакську у грудні 1993 року. 7 червня 1995 року в бригаді був створений зведений окремий мотострілецький батальйон та відправлений до Чеченської республіки із завданням роззброєння чеченських сил. Виконання бойової задачі тривало до 8 серпня 1995 року.

Нагадаємо, що морська піхота Росії під Вугледаром Донецької області зазнала серйозних втрат. Командування хоче заповнити втрати мобілізованими.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках продовжуються запеклі бої, а ЗСУ відбили сотні атак за останній місяць. Ворог намагається захопити населені пункти Мар'їнка та Вугледар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасДонецька областьЧечняВугледарВійна в Україні