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Британська розвідка оцінила втрати росіян під Вугледаром: супутниковий знімок

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Вугледар, Неділя 26 лютого 2023 08:47
Британська розвідка оцінила втрати росіян під Вугледаром: супутниковий знімок Фото: росіяни під зазнали значних втрат від Вугледаром Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Морська піхота Росії під Вугледаром Донецької області зазнала серйозних втрат. Командування хоче заповнити втрати мобілізованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського напрямку. На ньому зображену знищена російська техніка, яка, ймовірно, входила до складу 155-ї бригади морської піхоти.

Британська розвідка оцінила втрати росіян під Вугледаром: супутниковий знімок

Ця бригада вважається елітним військом у Росії. Проте на відміну від повітрянодесантної піхоти 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповування.

Британська розвідка зазначає, що морські піхотинці РФ виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали величезних втрат. Водночас російське командування вирішило заповнити втрати недосвідченими мобілізованими.

"Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що, своєю чергою, знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що окупанти готуються до нових атак у районі Вугледара. Проте у Британії вважають, що ресурсу росіян буде недостатньо для прориву.

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