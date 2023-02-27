Под Угледар перебросили отряд оккупантов, который создавали для войны в Чечне

Отмечается, что в последнее время оккупанты свою активность вблизи Угледара. Россияне за вчера совершили только 15 штурмовых действий, хотя месяц назад их было около 60.

"Возможно, это связано с погодными условиями, которые сейчас не позволяют активно использовать технику", - сказал спикер.

По его словам, украинской разведке известно, что оккупанты стали чаще отказываться идти в наступление. В район города были переброшены военные 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Дмитрашковский сообщил, что они в Донецком направлении будут принимать линию обороны, которую в дальнейшем будут держать.

136-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ

Механизированное тактическое формирование. 136-я бригада сформирована в Буйнакске в декабре 1993 года. 7 июня 1995 г. в бригаде был создан возведенный отдельный мотострелковый батальон и отправлен в Чеченскую республику с задачей разоружения чеченских сил. Выполнение боевой задачи продолжалось до 8 августа 1995 года.