Під ВР заявили про трьох постраждалих активістів
Постраждалих відвезли до лікарні
Учасники мітингу за розмитнення авто на єврономерах заявляють про кількох постраждалих активістів внаслідок наїзду автомобілів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Два активісти постраждали внаслідок наїзду Toyota Land Cruiser. Охоронці відкрили вогонь по хлопцям. Є ще один постраждалий. Наших відвезли до лікарні - до Висоцького 4-а", - повідомили учасники мітингу зі сцени.
За словами активістів, інцидент трапився на перехресті вулиць Шовковичної, 7 та вулиці Інститутської.
"Двох наших активістів затримали: жінку та чоловіка", - додали зі сцени.
Фото: протест під Радою (РБК-Україна)
Як повідомляє "Українська правда", позашляховик народного депутата Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на єврономерах, які блокували проїзд біля Верховної ради.
Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що активісти під стінами Верховної ради пошкодили автомобіль одного з народних депутатів.