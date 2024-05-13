Під Вовчанськом росіяни утримують цивільних у підвалі: розпочато розслідування

Наступ РФ

Зазначимо, російські солдати кілька днів не припиняють своїх спроб просування на півночі Харківської області. Минулого тижня вони вторглися в регіон і розпочали свій наступ.

Станом на зараз у Харківській області тривають активні бойові дії. Українські захисники ліквідують ворожих солдатів та техніку.

Зокрема, ворог намагається просунутися до Вовчанська, який знаходиться неподалік російського кордону.

Більш детально про те, що зараз відбувається у місті, - у матеріалі РБК-Україна.

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