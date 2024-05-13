Под Волчанском россияне удерживают гражданских в подвале: начато расследование

Наступление РФ

Отметим, российские солдаты несколько дней не прекращают свои попытки продвижения на севере Харьковской области. На прошлой неделе они вторглись в регион и начали свое наступление.

По состоянию на сейчас в Харьковской области идут активные боевые действия. Украинские защитники ликвидируют вражеских солдат и технику.

В частности, враг пытается продвинуться к Волчанску, который находится недалеко от российской границы.

Более детально о том, что сейчас происходит в городе, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.