UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під виглядом великодніх кроликів: у Бельгії конфіскували партію наркотиків

Фото: У Бельгії знайшли екстазі у великодніх кроликах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У ході перевірки на одному з пунктів митного контролю аеропорту Брюсселя виявили партію великодніх кроликів, зроблених із екстазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

В одному з вантажних терміналів аеропорту в столиці Бельгії митники перехопили партію фальшивих шоколадних кроликів, зроблених із MDMA – напівсинтетичної психоделічної речовини.

"Тут у нас є один-два кілограми цього наркотику. З одного кілограма можна зробити шість тисяч пігулок екстазі", - розповіла співробітниця митного контролю аеропорту Брюсселя Пол Мелейнер.

Пакет адресувався покупцю до Гонконгу. Зазначається, що Бельгія, Франція та Німеччина часто використовуються для подібних посилок, які зазвичай відправляються з Латинської Америки як вітамінні добавки.

Раніше ми повідомляли, що понад 75% українців вважають за серйозну проблему нелегального поширення наркотиків на території держави. Більшість людей вважають, що держава не ефективно бореться із цим явищем.

Нагадаємо, правоохоронці на Київщині викрили організатора масштабного міжрегіонального каналу збуту психотропів та наркотичних речовин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БрюссельБельгия