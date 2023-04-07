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Поліція викрила масштабний канал збуту наркотиків, організований уродженцем Росії

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П'ятниця 07 квітня 2023 12:28
Поліція викрила масштабний канал збуту наркотиків, організований уродженцем Росії Фото: поліція викрила масштабний канал збуту наркотиків, організований уродженцем Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області правоохоронці вилучили наркотичні засоби на 4 млн гривень. Канал збуту організував уродженець Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Як пише Нєбитов, організатором масштабного міжрегіонального каналу збуту психотропів та наркотичних речовин виявився 40-річний уродженець Росії, житель Києва.

Правоохоронці вилучили:

  • 200 грамів метадону;
  • 100 грамів кокаїну;
  • 700 грамів амфетаміну;
  • 300 грамів солі альфа PVP;
  • 3,5 кілограми елітних шишок канабісу;
  • загалом вісім найменувань наркотиків і психотропів.

"Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі", - пише начальника поліції Київської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала ракетний удар по школі в Донецькій області в серпні 2022 року.

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