Под видом пасхальных кроликов: в Бельгии конфисковали партию наркотиков

В ходе проверки на одном из пунктов таможенного контроля аэропорта Брюсселя обнаружили партию пасхальных кроликов, сделанных из экстази.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

В одном из грузовых терминалов аэропорта в столице Бельгии таможенники перехватили партию фальшивых шоколадных кроликов, сделанных из MDMA – полусинтетического психоделического вещества.

"Здесь у нас есть один-два килограмма этого наркотика. Из одного килограмма можно сделать шесть тысяч таблеток экстази", - рассказала сотрудница таможенного контроля аэропорта Брюсселя Пол Мелейнер.

Пакет адресовался покупателю в Гонконг. Отмечается, что Бельгия, Франция и Германия часто используются для подобных "посылок", которые обычно отправляются из Латинской Америки как "витаминные добавки".