ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків, - опитування

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 17:02
Понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків, - опитування Фото: понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Лише п’ять відсотків українців вважають, що держава ефективна в протидії розповсюдженню наркотиків. Переважна більшість респондентів називають роботу в цьому напрямку не дуже або взагалі не ефективною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Української соціальної платформи".

Понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків і 71% відповіли, що держава не ефективно бореться з цим явищем.

Разом з тим, більш як 30% опитаних вважають, що саме зараз конче потрібна участь громадськості та приватних осіб в боротьбі з нелегальним розповсюдженням наркотиків. Тридцять шість відсотків відповіли, що така участь має бути разом із поліцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в днями в Україні стартує масштабна акція "Піймай баригу - отримай кеш". В рамках акції пересічні громадяни можуть долучитися до боротьби з наркобізнесом та отримати за це гроші.

Понад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків, - опитуванняПонад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків, - опитуванняПонад 75% українців вважають серйозною проблему нелегального розповсюдження наркотиків, - опитування

Долучитися до подібних акцій, згідно з дослідженням, погодилися майже 20%респондентів. Ще більше ніж 10% готові донатити до її фонду. А підтримати морально зголосилися понад шістдесят відсотків. Сорок відсотків заявили, що хотіли б поширювати інформацію про таку ініціативу.

Акцію "Піймай баригу - отримай кеш" анонсував блогер Стас Домбровський. За його словами, анонімний меценат готовий платити за кожного торгівця забороненими препаратами, ще більшу суму виплатить тому, хто викриє нарколабораторію або торгівця в зоні бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян