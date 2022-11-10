Під виглядом сільгосптехніки. Історичну зброю намагалися незаконно вивезти з України

Артефакти часів пізнього середньовіччя ділки намагалися вивезти з України у вигляді запчастин до сільгосптехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Київської митниці.

Київські митники під час перевірки міжнародного поштового відправлення, що випливало із Запоріжжя до США, виявили автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII століть, що мають історичну та культурну цінність.

Передбачається, що виявлені експонати – це видобуток, ймовірно, "чорних археологів". Шість старовинних предметів із металу відправниця задекларувала як запчастини до сільгосптехніки вартістю 10 доларів США.

Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлене митниками – ковані та литі залізні хрестовини, наверші рукоятки та наконечники піхов до шаблів, а також декоративна накладка для верхнього одягу військових. Ці предмети були поширені у Східній Європі за часів пізнього середньовіччя.

Дані артефакти мають історичну та культурну цінність. Усі вони – археологічного походження, адже мають ознаки тривалого перебування у землі.

Оскільки пересилання культурних цінностей за межі України у міжнародних поштових відправленнях заборонено, всі предмети правопорушення Київською митницею вилучено до рішення суду за протоколом про порушення митних правил.