Под видом сельхозтехники. Историческое оружие пытались незаконно вывезти из Украины

Артефакты времен позднего средневековья дельцы пытались вывезти из Украины под видом запчастей к сельхозтехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевской таможни.

Киевские таможенники во время проверки международной почтовой отправки, следовавшей из Запорожья в США, обнаружили аутентичные образцы оправы холодного оружия времен второй половины XVII-XVIII веков, имеющие историческую и культурную ценность.

Предполагается, что обнаруженные экспонаты – это добыча вероятно "черных археологов". Шесть старинных предметов из металла отправительница задекларировала в качестве запчастей к сельхозтехнике стоимостью 10 долларов США.

Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженное таможенниками – кованые и литые железные крестовина, навершие рукоятки и наконечники ножен к саблям, а также декоративная накладка для верхней одежды военных. Эти предметы были распространены в Восточной Европе во времена позднего средневековья.

Данные артефакты имеют историческую и культурную ценность. Все они – археологического происхождения, ведь имеют признаки длительного пребывания в земле.

Поскольку пересылка культурных ценностей за пределы Украины в международных почтовых отправлениях запрещена, все предметы правонарушения Киевской таможней изъяты до решения суда по протоколу о нарушении таможенных правил.