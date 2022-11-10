Под видом сельхозтехники. Историческое оружие пытались незаконно вывезти из Украины
Артефакты времен позднего средневековья дельцы пытались вывезти из Украины под видом запчастей к сельхозтехнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевской таможни.
Киевские таможенники во время проверки международной почтовой отправки, следовавшей из Запорожья в США, обнаружили аутентичные образцы оправы холодного оружия времен второй половины XVII-XVIII веков, имеющие историческую и культурную ценность.
Предполагается, что обнаруженные экспонаты – это добыча вероятно "черных археологов". Шесть старинных предметов из металла отправительница задекларировала в качестве запчастей к сельхозтехнике стоимостью 10 долларов США.
Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженное таможенниками – кованые и литые железные крестовина, навершие рукоятки и наконечники ножен к саблям, а также декоративная накладка для верхней одежды военных. Эти предметы были распространены в Восточной Европе во времена позднего средневековья.
Данные артефакты имеют историческую и культурную ценность. Все они – археологического происхождения, ведь имеют признаки длительного пребывания в земле.
Поскольку пересылка культурных ценностей за пределы Украины в международных почтовых отправлениях запрещена, все предметы правонарушения Киевской таможней изъяты до решения суда по протоколу о нарушении таможенных правил.
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