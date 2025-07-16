Під виглядом авто для ЗСУ: на Львівщині викрили масштабну схему контрабанди

За інформацією ДПСУ, група зловмисників, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, налагодила незаконну схему імпорту автомобілів в Україну. Під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил України вони ввозили транспортні засоби без сплати податків і зборів, а згодом - продавали їх для особистого збагачення.

Як працювала схема

Зловмисники офіційно завозили авто як гуманітарну допомогу нібито для ЗСУ. Проте замість передачі військовим, машини виставляли на продаж. Для реалізації вони використовували:

торгову інтернет-платформу;

Telegram-канали;

сторінки у соцмережах - Instagram і Facebook;

особисті зв'язки та знайомства.

Аби приховати незаконну діяльність, учасники схеми користувалися тимчасовими SIM-картами та домовлялися з покупцями на особистих зустрічах. За 2025 рік їм вдалося завезти понад 300 автомобілів.

Під час обшуків у Києві, Львові, а також у Київській, Львівській та Житомирській областях вилучили:

майже 94 тис. доларів США,

понад 17 тис. євро,

близько 1,7 млн грн,

5 авто,

документи, криптогаманці та техніку.

Організаторам схеми готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України - контрабанда підакцизних товарів.