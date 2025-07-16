Под видом авто для ВСУ: во Львовской области разоблачили масштабную схему контрабанды

Во Львовской области правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По информации ГНСУ, группа злоумышленников, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, наладила незаконную схему импорта автомобилей в Украину. Под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины они ввозили транспортные средства без уплаты налогов и сборов, а впоследствии - продавали их для личного обогащения.
Злоумышленники официально завозили авто как гуманитарную помощь якобы для ВСУ. Однако вместо передачи военным, машины выставляли на продажу. Для реализации они использовали:
Чтобы скрыть незаконную деятельность, участники схемы пользовались временными SIM-картами и договаривались с покупателями на личных встречах. За 2025 год им удалось завезти более 300 автомобилей.
Во время обысков в Киеве, Львове, а также в Киевской, Львовской и Житомирской областях изъяли:
Организаторам схемы готовят подозрение по ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины - контрабанда подакцизных товаров.
Напомним, в Винницкой области сотрудники Офиса генерального прокурора разоблачили схему продажи автомобилей на 1,5 млн гривен, которые были ввезены под видом гуманитарной помощи.
Также на Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.
Кроме того, в Киеве пограничники совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили схему продажи автомобилей, которые завозились как гуманитарная помощь для ВСУ и волонтеров.
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