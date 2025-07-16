Под видом авто для ВСУ: во Львовской области разоблачили масштабную схему контрабанды

По информации ГНСУ, группа злоумышленников, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, наладила незаконную схему импорта автомобилей в Украину. Под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины они ввозили транспортные средства без уплаты налогов и сборов, а впоследствии - продавали их для личного обогащения.

Как работала схема

Злоумышленники официально завозили авто как гуманитарную помощь якобы для ВСУ. Однако вместо передачи военным, машины выставляли на продажу. Для реализации они использовали:

торговую интернет-платформу;

Telegram-каналы;

страницы в соцсетях - Instagram и Facebook;

личные связи и знакомства.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, участники схемы пользовались временными SIM-картами и договаривались с покупателями на личных встречах. За 2025 год им удалось завезти более 300 автомобилей.

Во время обысков в Киеве, Львове, а также в Киевской, Львовской и Житомирской областях изъяли:

почти 94 тыс. долларов США,

более 17 тыс. евро,

около 1,7 млн грн,

5 автомобилей,

документы, криптокошельки и технику.

Организаторам схемы готовят подозрение по ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины - контрабанда подакцизных товаров.