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Під ударом ТЦ, лікарні, школи. Все про наслідки масованої атаки на Дніпро

Фото: війська РФ завдали удару по Дніпру з використанням дронів та ракет (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні спрямували по Дніпру ударні дрони та ракети. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, є жертви. В місті виникли пожежі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ТЦ, лікарні, школи, дитсадки, АЗС, житлові будинки та десятки автівок.

Все, що відомо про масований удар по Дніпру - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

Чим атакували росіяни

Російські війська під час атаки по Дніпру вдалися до комбінованого обстрілу. Силам ППО вдалося збити в регіоні 5 безпілотників (розвідник та "Шахеди"), а також 5 ракет. 

За словами Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу "Шахед". Основним напрямком удару, зауважив генерал, була Дніпропетровщина. Оборонцям неба вдалося збити всі цілі, окрім двох крилатих "Іскандер-К".

Яка кількість жертв та загиблих, що відомо про руйнування

Станом на цю мить наразі відомо про 47 постраждалих (серед них 14-річна дитина) та 5 загиблих. Також відомо, що третина з усіх потерпілих у лікарні. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани, забої та переломи. Стан двох медики оцінюють як важкий. 

 

В місті внаслідок атаки сталося кілька пожеж, є руйнування. Зокрема постраждала будівля ТЦ Apollo, поряд побиті автівки, потрощені магазини та кав'ярня. Зачепило й заправну станцію. Крім того, понівечені фасади та вікна у трьох дитячих садочках та трьох школах. За інформацією міської ради, діти та працівники навчальних закладів перебували в укриттях. 

 

Разом з тим в місті пошкоджені три медзаклади. Зокрема у дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок. Є руйнування в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву. Пацієнти та лікарі не постраждали.

 

Серед іншого також пошкоджені понад шість багатоквартирних будинків, там вибито десятки вікон. 

4 липня у місті оголосили днем жалоби.

 
Фото: в ОВА показали наслідки атаки по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Зміни в русі транспорту

Містян попередили, що внаслідок ворожої атаки у Дніпрі застосовані тимчасові зміни у схемі руху автобусних маршрутів, а саме:

  • Маршрут №34 вул. Робоча - вул. Уральська - вул. Савченко до просп. Поля - просп. Богдана Хмельницького і далі по маршруту.
  • Маршрути 87А та 106 замість вул. Робоча через просп. Поля.
  • Маршрут 87Б та 155 по вул. Антоновича - просп. Поля і далі по маршруту.
  • Маршрути 146А та 146Б працюють єдиним маршрутом без кільцевого режиму, від перехрестя вул. Робоча/Криворізька у напрямку вул. Київська, до перехрестя просп. Богдана Хмельницького/Титова у напрямку просп. Дмитра Яворницького.
  • Маршрут 113 від ЦУМу до вул. Незалежності (Титова).

Тимчасово також внесено зміни й в роботу електротранспорту:

  • Трамваї №11 курсують до вул. Енергетичної.
  • Тролейбуси "А" та "Б" курсують через просп. Олександра Поля.
  • Тролейбуси №19 курсують до пл. Космічної.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на черговий терор окупантів проти мирного міста та опублікував відео з моментом удару. За його словами, зараз на місцях залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав.

 

"Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі - сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - акцентував Зеленський. 

Нагадаємо, що під час атаки на Дніпро вибухи чули й в Запоріжжі. Також війська РФ поцілили по Кривому Рогу, намагаючись завдати ударів по критичній інфраструктурі. Втім, як проінформував керівник ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону, загиблих та поранених в місті немає.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви мера міста Бориса Філатова, керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, президента Володимира Зеленського, а також місцеві ЗМІ ("ДніпроTV" та "Дніпро Обласний").

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