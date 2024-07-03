Під ударом ТЦ, лікарні, школи. Все про наслідки масованої атаки на Дніпро

Російські війська сьогодні спрямували по Дніпру ударні дрони та ракети. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, є жертви. В місті виникли пожежі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ТЦ, лікарні, школи, дитсадки, АЗС, житлові будинки та десятки автівок.
Все, що відомо про масований удар по Дніпру - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Російські війська під час атаки по Дніпру вдалися до комбінованого обстрілу. Силам ППО вдалося збити в регіоні 5 безпілотників (розвідник та "Шахеди"), а також 5 ракет.
За словами Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу "Шахед". Основним напрямком удару, зауважив генерал, була Дніпропетровщина. Оборонцям неба вдалося збити всі цілі, окрім двох крилатих "Іскандер-К".
Станом на цю мить наразі відомо про 47 постраждалих (серед них 14-річна дитина) та 5 загиблих. Також відомо, що третина з усіх потерпілих у лікарні. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани, забої та переломи. Стан двох медики оцінюють як важкий.
В місті внаслідок атаки сталося кілька пожеж, є руйнування. Зокрема постраждала будівля ТЦ Apollo, поряд побиті автівки, потрощені магазини та кав'ярня. Зачепило й заправну станцію. Крім того, понівечені фасади та вікна у трьох дитячих садочках та трьох школах. За інформацією міської ради, діти та працівники навчальних закладів перебували в укриттях.
Разом з тим в місті пошкоджені три медзаклади. Зокрема у дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок. Є руйнування в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву. Пацієнти та лікарі не постраждали.
Серед іншого також пошкоджені понад шість багатоквартирних будинків, там вибито десятки вікон.
4 липня у місті оголосили днем жалоби.
Містян попередили, що внаслідок ворожої атаки у Дніпрі застосовані тимчасові зміни у схемі руху автобусних маршрутів, а саме:
Тимчасово також внесено зміни й в роботу електротранспорту:
Президент Володимир Зеленський вже відреагував на черговий терор окупантів проти мирного міста та опублікував відео з моментом удару. За його словами, зараз на місцях залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав.
"Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі - сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - акцентував Зеленський.
Нагадаємо, що під час атаки на Дніпро вибухи чули й в Запоріжжі. Також війська РФ поцілили по Кривому Рогу, намагаючись завдати ударів по критичній інфраструктурі. Втім, як проінформував керівник ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону, загиблих та поранених в місті немає.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви мера міста Бориса Філатова, керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, президента Володимира Зеленського, а також місцеві ЗМІ ("ДніпроTV" та "Дніпро Обласний").
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