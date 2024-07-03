Под ударом ТЦ, больницы, школы. Все о последствиях массированной атаки на Днепр

Российские войска сегодня направили по Днепру ударные дроны и ракеты. В результате атаки десятки людей пострадали, есть жертвы. В городе вспыхнули пожары, взрывной волной и обломками повреждены ТЦ, больницы, школы, детсады, АЗС, жилые дома и десятки автомобилей.
Все, что известно о массированном ударе по Днепру - в материале РБК-Украина ниже.
Российские войска во время атаки по Днепру прибегли к комбинированному обстрелу. Силам ПВО удалось сбить в регионе 5 беспилотников (разведчик и "Шахеды"), а также 5 ракет.
По словам Командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, противник нанес удар тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа "Шахед". Основным направлением удара, заметил генерал, была Днепропетровская область. Защитникам неба удалось сбить все цели, кроме двух крылатых "Искандер-К".
По состоянию на данный момент известно о 47 пострадавших (среди них 14-летний ребенок) и 5 погибших. Среди них 14-летний ребенок. Также известно, что треть из всех пострадавших в больнице. У людей в основном осколочные ранения и резаные раны, ушибы и переломы. Состояние двух медики оценивают как тяжелое.
В городе в результате атаки произошло несколько пожаров, есть разрушения. В частности, пострадало здание ТЦ Apollo, рядом побиты автомобили, разбитые магазины и кофейня. Зацепило и заправочную станцию. Кроме того, повреждены фасады и окна в трех детских садах и трех школах. По информации городского совета, дети и работники учебных заведений находились в укрытиях.
Вместе с тем в городе повреждены три медучреждения. В частности, в детской больнице в отделение реанимации прилетел обломок. Есть разрушение в одной из амбулаторий, в другой больнице произошло возгорание помещения архива. Пациенты и врачи не пострадали.
Среди прочего также повреждены более шести многоквартирных домов, там выбиты десятки окон.
4 июля в городе объявили днем траура.
Горожан предупредили, что в результате вражеской атаки в Днепре применены временные изменения в схеме движения автобусных маршрутов, а именно:
Временно также внесены изменения и в работу электротранспорта:
Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на очередной террор оккупантов против мирного города и опубликовал видео с моментом удара. По его словам, сейчас на местах привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем пострадавшим.
"Этот российский террор могут остановить только две вещи - современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора", - акцентировал Зеленский.
Напомним, что при атаке на Днепр взрывы слышали и в Запорожье. Также войска РФ целились и по Кривому Рогу, пытаясь нанести удары по критической инфраструктуре. Впрочем, как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона, погибших и раненых в городе нет.
При подготовке материала использовались заявления мэра города Бориса Филатова, руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, президента Владимира Зеленского, а также местные СМИ ("ДнепрTV" и "Днепр Областной").
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