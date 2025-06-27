Під ударом Старокостянтинів. РФ вночі випустила сотні дронів, "Кинджали" та "Калібри"

Обстріл України з боку Росії

Від початку війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України з різних типів ракет, артилерії, керованих авіаційних бомб (КАБів) та БпЛА. До нічних атак ворог вдається фактично щоночі, що створює серйозну загрозу для звичайних громадян.

Цієї ночі росіяни масовано атакували Київську область. Наслідки атаки були зафіксовані у трьох районах.

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