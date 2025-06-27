Под ударом Староконстантинов. РФ ночью выпустила сотни дронов, "Кинжалы" и "Калибры"

Обстрел Украины со стороны России

С начала войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины из различных типов ракет, артиллерии, управляемых авиационных бомб (КАБов) и БпЛА. К ночным атакам враг прибегает фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для обычных граждан.

Этой ночью россияне массированно атаковали Киевскую область. Последствия атаки были зафиксированы в трех районах.

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