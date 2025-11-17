Під ударом - п'ять областей. У Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом
Російські війська вночі атакували енергетичні об'єкти у п'яти областях. На пошкоджених об’єктах інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", - заявили у Міненерго.
Зазначається, що сьогодні, 17 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у міністерстві.
Обстріл України 17 листопада
За даними Повітряних сил ЗСУ, армія РФ запустила вночі по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області. А запуски 128 ударних дронів типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.
Раніше повідомлялось, що російські війська вночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.
Також ми писали, що росіяни вночі атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені.