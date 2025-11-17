ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Під ударом - п'ять областей. У Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом

Понеділок 17 листопада 2025 10:20
UA EN RU
Під ударом - п'ять областей. У Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом Фото: у Міненерго розповіли про ситуацію зі світлом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетичні об'єкти у п'яти областях. На пошкоджених об’єктах інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", - заявили у Міненерго.

Зазначається, що сьогодні, 17 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у міністерстві.

Обстріл України 17 листопада

За даними Повітряних сил ЗСУ, армія РФ запустила вночі по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області. А запуски 128 ударних дронів типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялось, що російські війська вночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.

Також ми писали, що росіяни вночі атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Електроенергія Вторгнення Росії до України
Новини
Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку
Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського