Под ударом - пять областей. В Минэнерго рассказали о ситуации со светом
Российские войска ночью атаковали энергетические объекты в пяти областях. На поврежденных объектах инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", - заявили в Минэнерго.
Отмечается, что сегодня, 17 ноября, графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в министерстве.
Обстрел Украины 17 ноября
По данным Воздушных сил ВСУ, армия РФ запустила ночью по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области. А запуски 128 ударных дронов типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций осуществлялись с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.
Ранее сообщалось, что российские войска ночью атаковали энергетическую и портовую инфраструктуру в нескольких городах Одесской области. В результате обстрела повреждены несколько судов, есть раненый.
Также мы писали, что россияне ночью атаковали Балаклею Харьковской области. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые.