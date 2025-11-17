ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під ударом - 17 локацій: Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами"

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 09:15
UA EN RU
Під ударом - 17 локацій: Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами" Ілюстративне фото: Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 17 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ворог застосував ударні дрони та балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дві балістичні ракети "ІскандерМ" із Ростовської області. А запуски 128 ударних дронів типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Близько 80 апаратів - це "Шахеди".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 попередньо відомо про збиття або подавлення 91 ворожого дрона на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано 32 влучання ударних БпЛА у 15 населених пунктах, а також удари двох балістичних ракет у двох локаціях.

Атака триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Обстріли 17 листопада

Цієї ночі російські війська атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.

Також росіяни атакували Балаклію Харківської області. В результаті ракетного удару є загиблі та поранені. Повідомляється, що, за попередніми даними 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України ППО Атака дронів Ракетна атака Війна в Україні
Новини
Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку
Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського