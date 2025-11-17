Під ударом - 17 локацій: Росія атакувала Україну 128 дронами та "Іскандерами"

У ніч на 17 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ворог застосував ударні дрони та балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили дві балістичні ракети "ІскандерМ" із Ростовської області. А запуски 128 ударних дронів типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій здійснювалися з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Близько 80 апаратів - це "Шахеди".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 попередньо відомо про збиття або подавлення 91 ворожого дрона на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано 32 влучання ударних БпЛА у 15 населених пунктах, а також удари двох балістичних ракет у двох локаціях.

Атака триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.