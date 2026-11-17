Росіяни в ніч з 16 на 17 листопада атакували Київ балістикою. Під ударом ворожих ракет опинилися щонайменше два мости, а також системи критичної інфраструктури.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
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Приблизно о 23:26 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували неодноразові пуски ракет на Київ, після чого у столиці пролунали дуже гучні вибухи.
Окрім того, ворог вдарив балістикою по Дніпру, Харкову та Запоріжжю.
Після обстрілу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередніми даними, є влучання у Північний та Південний мости столиці.
Ще через деякий час він додав, що внаслідок обстрілу у місті спостерігаються перебої з водою і теплом.
"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. В деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням", - йдеться у повідомленні в Telegram.
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Нагадаємо, в ніч на 13 листопада Київ зазнав атаки дронів. Внаслідок обстрілу в одному з медичних закладів міста виникла пожежа.
Крім того, 12 листопада столиця також була атакована дронами. Один із російських безпілотників влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі, частину будинку було пошкоджено.