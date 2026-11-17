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ворог влучив у Північний та Південний мости;

у деяких районах перебої з водою і теплом.

Чим атакували росіяни

Приблизно о 23:26 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували неодноразові пуски ракет на Київ, після чого у столиці пролунали дуже гучні вибухи.

Окрім того, ворог вдарив балістикою по Дніпру, Харкову та Запоріжжю.

Наслідки обстрілу Києва

Після обстрілу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередніми даними, є влучання у Північний та Південний мости столиці.

Ще через деякий час він додав, що внаслідок обстрілу у місті спостерігаються перебої з водою і теплом.

"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури. В деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням", - йдеться у повідомленні в Telegram.

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