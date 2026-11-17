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враг попал в Северный и Южный мосты;

в некоторых районах перебои с водой и теплом.

Чем атаковали россияне

Приблизительно в 23:26 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала явилась угроза применения баллистики.

Сразу после этого воздушные силы ВСУ зафиксировали неоднократные пуски ракет на Киев, после чего в столице прогремели очень громкие взрывы.

Кроме того, враг ударил баллистикой по Днепру, Харькову и Запорожью.

Последствия обстрела Киева

После обстрела мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительным данным есть попадание в Северный и Южный мосты столицы.

Еще через некоторое время он добавил, что в результате обстрелов в городе наблюдаются перебои с водой и теплом.

"В результате вражеской атаки повреждение систем критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением", - говорится в сообщении в Telegram.

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