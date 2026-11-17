Россияне в ночь с 16 на 17 ноября атаковали Киев баллистикой. Под ударом вражеских ракет оказались, по меньшей мере, два моста, а также системы критической инфраструктуры.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.
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Приблизительно в 23:26 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала явилась угроза применения баллистики.
Сразу после этого воздушные силы ВСУ зафиксировали неоднократные пуски ракет на Киев, после чего в столице прогремели очень громкие взрывы.
Кроме того, враг ударил баллистикой по Днепру, Харькову и Запорожью.
После обстрела мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительным данным есть попадание в Северный и Южный мосты столицы.
Еще через некоторое время он добавил, что в результате обстрелов в городе наблюдаются перебои с водой и теплом.
"В результате вражеской атаки повреждение систем критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением", - говорится в сообщении в Telegram.
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Напомним, в ночь на 13 ноября Киев подвергся бронзовой атаке. В результате обстрела в одном из медучреждений города возник пожар.
Кроме того, 12 ноября столица была тоже атакована дронами. Один из беспилотников россиян попал в девятиэтажку в Соломенском районе, часть дома была повреждена.