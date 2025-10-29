Під ударом Москва і не тільки: в РФ палає нафтобаза та хімпідприємство

Ввечері у вівторок, 28 жовтня, росіяни скаржилися на, що в напрямку Москви летять невідомі дрони. Водночас мер столиці РФ Сергій Собянін близько 20:00 стверджував, сили ППО нібито збили три дрона.

Також росЗМІ інформували, що в Москві тимчасово було обмежено роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський (наразі обидва вже запрацювали). Проте "збиття дронів", які нібито летять на Москву, згідно дописів Собяніна - тривають.

Окрім того, атака була й на інші регіони. За даними моніторингових каналів, приблизно о 23:30 над Росією було від 100 до 130 безпілотників. Чи дійсно це так, невідомо. Однак в ніч на 29 жовтня обмеження запровадили в аеропортах Владикавказа, Грозного та Самари.

Російські пабліки інформували й про інші наслідки. Зокрема, росіяни о 00:20 за місцевим часом, скаржилися на звуки вибухів біля міста Новоспаське (Ульянівська область).

Паралельно у мережі з'явилися кадри, на яких в районі однієї з нафтобаз велика пожежа. Деякі Telegram-канали пишуть, що дрони атакували ОАО "НС-ойл".

Також заявляється, що невідомі долги атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї. Зазначається, що це підприємство є великим виробником хімічною продукції, а саме - поліетилену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.

Офіційних коментарів щодо атаки поки не було