Під ударом Москва і не тільки: в РФ палає нафтобаза та хімпідприємство

В ніч з 28 на 29 жовтня невідомі дрони знову атакують Росію. Влада Москви вже звітувала про нібито збиття безпілотників, а в Ульянівській області горить нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Ввечері у вівторок, 28 жовтня, росіяни скаржилися на, що в напрямку Москви летять невідомі дрони. Водночас мер столиці РФ Сергій Собянін близько 20:00 стверджував, сили ППО нібито збили три дрона.
Також росЗМІ інформували, що в Москві тимчасово було обмежено роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський (наразі обидва вже запрацювали). Проте "збиття дронів", які нібито летять на Москву, згідно дописів Собяніна - тривають.
Окрім того, атака була й на інші регіони. За даними моніторингових каналів, приблизно о 23:30 над Росією було від 100 до 130 безпілотників. Чи дійсно це так, невідомо. Однак в ніч на 29 жовтня обмеження запровадили в аеропортах Владикавказа, Грозного та Самари.
Російські пабліки інформували й про інші наслідки. Зокрема, росіяни о 00:20 за місцевим часом, скаржилися на звуки вибухів біля міста Новоспаське (Ульянівська область).
Паралельно у мережі з'явилися кадри, на яких в районі однієї з нафтобаз велика пожежа. Деякі Telegram-канали пишуть, що дрони атакували ОАО "НС-ойл".
Також заявляється, що невідомі долги атакували підприємство ООО "Ставролен" у Ставропольському краї. Зазначається, що це підприємство є великим виробником хімічною продукції, а саме - поліетилену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.
Офіційних коментарів щодо атаки поки не було
Нагадаємо, ввечері 26 жовтня в Росії теж були чутні вибухи. Зокрема, під атакою відомих дронів опинилася Москва. Влада звітувала, що все нібито було збито.
Водночас у соцмережах з'явилися кадри, на яких було видно російську мобільну вогневу групу прямо біля самого Кремля.
Також ми писали, що ввечері 27 жовтня Москву теж атакували невідомі дрони. Вибухи було чутно щонайменше в Підмосков'ї.