Под ударом Москва и не только: в РФ пылает нефтебаза и химпредприятие

В ночь с 28 на 29 октября неизвестные дроны снова атакуют Россию. Власти Москвы уже отчитывались о якобы сбитых беспилотниках, а в Ульяновской области горит нефтебаза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Вечером во вторник, 28 октября, россияне жаловались на, что в направлении Москвы летят неизвестные дроны. В то же время мэр столицы РФ Сергей Собянин около 20:00 утверждал, силы ПВО якобы сбили три дрона.
Также росСМИ информировали, что в Москве временно была ограничена работа аэропортов Домодедово и Жуковский (сейчас оба уже заработали). Однако "сбивание дронов", которые якобы летят на Москву, согласно сообщениям Собянина - продолжаются.
Кроме того, атака была и на другие регионы. По данным мониторинговых каналов, примерно в 23:30 над Россией было от 100 до 130 беспилотников. Действительно ли это так, неизвестно. Однако в ночь на 29 октября ограничения ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары.
Российские паблики информировали и о других последствиях. В частности, россияне в 00:20 по местному времени, жаловались на звуки взрывов возле города Новоспасское (Ульяновская область).
Параллельно в сети появились кадры, на которых в районе одной из нефтебаз большой пожар. Некоторые Telegram-каналы пишут, что дроны атаковали ОАО "НС-ойл".
Также заявляется, что неизвестные долги атаковали предприятие ООО "Ставролен" в Ставропольском крае. Отмечается, что это предприятие является крупным производителем химической продукции, а именно - полиэтилена, бензола и другой нефтехимической продукции.
Официальных комментариев относительно атаки пока не было
Напомним, вечером 26 октября в России тоже были слышны взрывы. В частности, под атакой известных дронов оказалась Москва. Власти отчитывались, что все якобы было сбито.
В то же время в соцсетях появились кадры, на которых было видно российскую мобильную огневую группу прямо у самого Кремля.
Также мы писали, что вечером 27 октября Москву тоже атаковали неизвестные дроны. Взрывы были слышны по меньшей мере в Подмосковье.