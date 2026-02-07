Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні

Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані руйнування, поранені люди та масштабні аварійні відключення електроенергії.
РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки нічної атаки росіян.
Головне:
За інформацією моніторингових каналів, уночі Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, після чого здійснила пуски крилатих ракет. Ракети заходили в повітряний простір України через Херсонську область і рухалися у напрямку західних регіонів.
Ракетні цілі фіксували щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Паралельно тривали атаки ударними дронами - вибухи лунали, зокрема, у Бурштині та Рівному.
В "Укренерго" повідомили про масовану атаку на об’єкти енергосистеми, через що у більшості регіонів введені аварійні відключення електроенергії.
За даними уряду, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
Блоки АЕС тимчасово розвантажили, а диспетчер "Укренерго" активував запит на аварійну допомогу від Польщі.
У Яготині внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на території складського комплексу. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, росіяни поцілили по складах кондитерської фабрики Roshen.
Також внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі
За даними ОВА, в регіоні постраждав навчальний заклад - зруйнована стіна одного з навчальних корпусів. Навколо пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки.
Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання.
Місцева влада попередила про можливі значні перебої з електропостачанням і закликала мешканців зробити запас води.
Водночас, "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів на Івано-Франківщині через безпекові міркування:
Внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав чоловік 1971 року народження, його госпіталізували.
В області зафіксовані пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури, двоє людей поранені. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії, можливі перебої з водопостачанням.
Цієї ночі Львівщина пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами - постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.
У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Інформації про жертв та постраждалих станом на цю годину не надходило.
При підготовці матеріалу використано дані ОВА, "Укренерго", ДСНС, міністра енергетики Дениса Шмигаля.