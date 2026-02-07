Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні

Головне:

Росія застосувала стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети, які рухалися у напрямку західних областей.

Під ударом опинилися об’єкти енергосистеми - введені аварійні відключення по всій країні.

Зафіксовані пошкодження житлових будинків і інфраструктури, є поранені.

Україна активувала аварійну енергетичну допомогу від Польщі.

Чим атакували Україну

За інформацією моніторингових каналів, уночі Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, після чого здійснила пуски крилатих ракет. Ракети заходили в повітряний простір України через Херсонську область і рухалися у напрямку західних регіонів.

Ракетні цілі фіксували щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Паралельно тривали атаки ударними дронами - вибухи лунали, зокрема, у Бурштині та Рівному.

Удар по енергосистемі та відключення світла

В "Укренерго" повідомили про масовану атаку на об’єкти енергосистеми, через що у більшості регіонів введені аварійні відключення електроенергії.

За даними уряду, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.

Блоки АЕС тимчасово розвантажили, а диспетчер "Укренерго" активував запит на аварійну допомогу від Польщі.

Київська область

У Яготині внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на території складського комплексу. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Фото: наслідки російського обстрілу 7 лютого (t.me/dsns_telegram)

Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, росіяни поцілили по складах кондитерської фабрики Roshen.

Також внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі

Вінницька область

За даними ОВА, в регіоні постраждав навчальний заклад - зруйнована стіна одного з навчальних корпусів. Навколо пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки.

Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання.

Івано-Франківськ

Місцева влада попередила про можливі значні перебої з електропостачанням і закликала мешканців зробити запас води.

Водночас, "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів на Івано-Франківщині через безпекові міркування:

потяг №6418 Ходорів - Івано-Франківськ прямує зі станції Букачівці із затримкою 2 години 47 хвилин;

відповідно затримається на відправлення поїзд №6411 Івано-Франківськ - Ходорів.

Хмельницька область

Внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав чоловік 1971 року народження, його госпіталізували.



Рівненська область

В області зафіксовані пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури, двоє людей поранені. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії, можливі перебої з водопостачанням.

Львівська область

Цієї ночі Львівщина пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами - постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Інформації про жертв та постраждалих станом на цю годину не надходило.