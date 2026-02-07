Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине

Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы разрушения, раненые люди и масштабные аварийные отключения электроэнергии.
РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях ночной атаки россиян.
Главное:
По информации мониторинговых каналов, ночью Россия подняла стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, после чего осуществила пуски крылатых ракет. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины через Херсонскую область и двигались в направлении западных регионов.
Ракетные цели фиксировали как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Параллельно продолжались атаки ударными дронами - взрывы раздавались, в частности, в Бурштыне и Ровно.
В "Укрэнерго" сообщили о массированной атаке на объекты энергосистемы, из-за чего в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии.
По данным правительства, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.
Блоки АЭС временно разгрузили, а диспетчер "Укрэнерго" активировал запрос на аварийную помощь от Польши.
В Яготине в результате удара беспилотника возник пожар на территории складского комплекса. Спасатели ликвидируют последствия атаки.
Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, россияне попали по складам кондитерской фабрики Roshen.
Также в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля
По данным ОВА, в регионе пострадало учебное заведение - разрушена стена одного из учебных корпусов. Вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития.
Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения.
Местные власти предупредили о возможных значительных перебоях с электроснабжением и призвали жителей сделать запас воды.
В то же время, "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов на Ивано-Франковщине из-за соображений безопасности:
В результате ракетно-дроновой атаки поврежден жилой дом. Ранения получил мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали.
В области зафиксированы повреждения жилых домов и критической инфраструктуры, два человека ранены. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии, возможны перебои с водоснабжением.
Этой ночью Львовщина пережила массированную атаку боевыми беспилотниками и ракетами - пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.
В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. На месте работали пожарные, информации о жертвах и пострадавших по состоянию на этот час не поступало.
При подготовке материала использованы данные ОВА, "Укрэнерго", ГСЧС, министра энергетики Дениса Шмыгаля.