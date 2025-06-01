Під ударом Київ, Запоріжжя і не тільки: все про атаку РФ, яка тривала пів доби

Чим атакувала РФ

Ще з вечора 31 травня стало відомо, що росіяни запустили по Україні дрони. Перше повідомлення Повітряних сил про рух дронів з'явилося після 21:00.

Російські безпілотники залітали в Україну хвилями з різних напрямків. Також, як відомо, ворог запускав балістичні та крилаті ракети.

Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій загрози ударних БпЛА лише об 11:16. У північних, східних та деяких центральних регіонах повітряна тривога тривала понад 10-13 годин.

Київ

Росія в ніч на 1 червня атакувала Київ дронами та ракетами. Повітряні сили та моніторингові групи писали про рух швидкісних цілей у напрямку столиці.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 01:43, а відбій - об 11:15. Тобто тривога у столиці тривала дев'ять з половиною годин.

Окупанти випускали у напрямку Києва декілька груп безпілотників. Вночі та зранку у столиці України кілька разів лунали вибухи через роботу ППО.

Київська область

Голова Київської ОВА Микола Калашник заявив, що вночі ворог здійснив масовану атаку на Київську область, використовуючи дрони, крилаті та балістичні ракети.

За його словами, є збиті цілі, Силам безпілотних систем вдалося перехопити 15 ворожих дронів.

Фото: РФ масовано атакувала Київську область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Постраждалих серед населення та влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Проте унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. В них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Запоріжжя

Росіяни тероризували Запорізьку область всю ніч. Під ранок голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару була частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території.



За словами Федорова, ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами".

Станом на ранок відомо, що у Запоріжжі пошкоджені три багатоквартирні будинки, 29 приватних будинків, а також 10 нежитлових будівель. Внаслідок атаки постраждали троє осіб.

Фото: у Запоріжжі троє постраждалих через атаку РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)

Одеська область

Росіяни також атакували дронами Білгород-Дністровський район Одеської області.

Місцева влада повідомила, що внаслідок удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Одеську область атакували дрони РФ (t.me/odeskaODA)

Харківська область

Як повідомляли ДСНС та Харківська ОВА, сьогодні вранці Харківська область була під масованою атакою російських безпілотників.

У Лозовій постраждала 45-річна жінка (гостра реакція на стрес) через удар по навчальному закладу, де горіла покрівля. Пошкоджені й сусідні будинки.

У Великому Бурлуку та Ізюмі російські дрони спричинили руйнування та пожежі адмінбудівель і складів. У Балаклії пошкоджені приватні будинки та авто, була невелика пожежа.

Фото: Харківська область була під ударом безпілотників (t.me/dsns_telegram)

Кіровоградська область

Під атакою ворожих дронів була і Кіровоградська область. В одній з громад Голованівського району пошкоджено 16 приватних домоволодінь. Пошкоджені покрівлі і паркани, вибито вікна, двері.

За даними Кіровоградської ОВА, постраждалих немає.