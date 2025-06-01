Под ударом Киев, Запорожье и не только: все об атаке РФ, которая длилась полсуток

Чем атаковала РФ

Еще с вечера 31 мая стало известно, что россияне запустили по Украине дроны. Первое сообщение Воздушных сил о движении дронов появилось после 21:00.

Российские беспилотники залетали в Украину волнами с разных направлений. Также, как известно, враг запускал баллистические и крылатые ракеты.

Воздушные силы ВСУ объявили отбой угрозы ударных БпЛА только в 11:16. В северных, восточных и некоторых центральных регионах воздушная тревога продолжалась более 10-13 часов.

Киев

Россия в ночь на 1 июня атаковала Киев дронами и ракетами. Воздушные силы и мониторинговые группы писали о движении скоростных целей в направлении столицы.

Воздушная тревога в столице была объявлена ​​в 01:43, а отбой - в 11:15. То есть тревога в столице длилась девять с половиной часов.

Оккупанты выпускали в направлении Киева несколько групп беспилотников. Ночью и утром в столице Украины несколько раз раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Киевская область

Глава Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что ночью враг совершил массированную атаку на Киевскую область, используя дроны, крылатые и баллистические ракеты.

По его словам, есть сбитые цели, Силам беспилотных систем удалось перехватить 15 вражеских дронов.

Фото: РФ массированно атаковала Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

Однако в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.

Запорожье

Россияне терроризировали Запорожскую область всю ночь. Под утро глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара было частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории.



По словам Федорова, враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами".

По состоянию на утро известно, что в Запорожье повреждены три многоквартирных дома, 29 частных домов, а также 10 нежилых зданий. В результате атаки пострадали три человека.

Фото: в Запорожье трое пострадавших из-за атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)

Одесская область

Россияне также атаковали дронами Белгород-Днестровский район Одесской области.

Местные власти сообщили, что в результате удара повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Фото: Одесскую область атаковали дроны РФ (t.me/odeskaODA)

Харьковская область

Как сообщали ГСЧС и Харьковская ОВА, сегодня утром Харьковская область была под массированной атакой российских беспилотников.

В Лозовой пострадала 45-летняя женщина (острая реакция на стресс) из-за удара по учебному заведению, где горела кровля. Повреждены и соседние дома.

В Великом Бурлуке и Изюме российские дроны вызвали разрушения и пожары админзданий и складов. В Балаклее повреждены частные дома и авто, был небольшой пожар.

Фото: Харьковская область была под ударом беспилотников (t.me/dsns_telegram)

Кировоградская область

Под атакой вражеских дронов была и Кировоградская область. В одной из громад Голованевского района повреждены 16 частных домовладений. Повреждены кровли и заборы, выбиты окна, двери.

По данным Кировоградской ОВА, пострадавших нет.