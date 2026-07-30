Під ударом Київ, Вінниця, Кривий Ріг і не тільки: що відомо про обстріл України

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Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами;

у Києві пожежі в Святошинському районі та на Оболоні;

за даними ЗМІ, поблизу Кривого Рогу зафіксували влучання по житловому сектору, є люди під завалами.

Київ

О 01:07 військові оголосили про загрозу пусків балістичних ракет на столицю - майже одночасно в місті пролунали перші вибухи.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - повідомили в КМВА.

За даними мера, у Святошинському районі через падіння уламків сталось загоряння на території нежитлової забудови. Також пожежа виникла на території нежитлової забудови на Оболоні.

Дніпропетровщина

О 01:10 Повітряні сили попередили про ракети, що прямують на Дніпро. За хвилину повідомили про ракету на Кривий Ріг, а невдовзі - про швидкісну ціль з Харківщини курсом на Дніпро.

За даними місцевих ЗМІ, влучання зафіксували поблизу Кривого Рогу по житловому сектору, є люди під завалами.

Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина

Зафіксували групу безпілотників, що рухається з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщин. Пізніше повідомили про ще одну групу дронів на Кременчук.

Вінниця

О 01:56 Повітряні сили попередили про ракети курсом на Вінниччину - мешканців Вінниці закликали прямувати в укриття, у місті пролунали вибухи.

Харків

Реактивний безпілотник типу "Шахед" влучив у промислову зону Новобаварського району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.