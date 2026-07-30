Под ударом Киев, Винница, Кривой Рог и не только: что известно об обстреле Украины

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Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницу баллистическими ракетами;

в Киеве пожары в Святошинском районе и Оболони;

по данным местных СМИ, возле Кривого Рога зафиксировали попадание по жилому сектору, под завалами есть люди.

Киев

В 01:07 военные объявили об угрозе пусков баллистических ракет на столицу - почти одновременно в городе раздались первые взрывы.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - сообщили в КМВА.

По данным мэра, в Святошинском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар возник на территории нежилой застройки на Оболони.

Днепропетровщина

В 01:10 Воздушные силы предупредили о ракетах, направляющихся на Днепр. Через минуту сообщили о ракете на Кривой Рог, а вскоре - о скоростной цели с Харьковщины курсом на Днепр.

По данным местных СМИ, попадание зафиксировали возле Кривого Рога по жилому сектору, есть люди под завалами.

Полтавщина, Черкасская, Кировоградская

Зафиксировали группу беспилотников, которая двигается с Полтавщины в Черкасскую и Кировоградскую области. Позже сообщили о еще одной группе дронов на Кременчуг.

Винница

В 01:56 Воздушные силы предупредили о ракетах курсом в Винницкую область - жителей Винницы призвали направляться в укрытие, в городе прогремели взрывы.

Харьков

Реактивный беспилотник типа "Шахед" попал в промышленную зону Новобаварского района Харькова, сообщил мер города Игорь Терехов.