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Под ударом Киев, Винница, Кривой Рог и не только: что известно об обстреле Украины

02:12 30.07.2026 Чт
2 мин
Угрозу объявили сразу для нескольких областей
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины призвал следить за сигналами тревоги во всех регионах (Getty Images)

Ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницкую баллистическими ракетами, в воздушном пространстве зафиксированы группы ударных беспилотников.

РБК-Украина сообщает все, что известно об атаке в ночь на 30 июля.

Главное

  • Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницу баллистическими ракетами;
  • в Киеве пожары в Святошинском районе и Оболони;
  • по данным местных СМИ, возле Кривого Рога зафиксировали попадание по жилому сектору, под завалами есть люди.

Киев

В 01:07 военные объявили об угрозе пусков баллистических ракет на столицу - почти одновременно в городе раздались первые взрывы.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - сообщили в КМВА.

По данным мэра, в Святошинском районе из-за падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар возник на территории нежилой застройки на Оболони.

Днепропетровщина

В 01:10 Воздушные силы предупредили о ракетах, направляющихся на Днепр. Через минуту сообщили о ракете на Кривой Рог, а вскоре - о скоростной цели с Харьковщины курсом на Днепр.

По данным местных СМИ, попадание зафиксировали возле Кривого Рога по жилому сектору, есть люди под завалами.

Полтавщина, Черкасская, Кировоградская

Зафиксировали группу беспилотников, которая двигается с Полтавщины в Черкасскую и Кировоградскую области. Позже сообщили о еще одной группе дронов на Кременчуг.

Винница

В 01:56 Воздушные силы предупредили о ракетах курсом в Винницкую область - жителей Винницы призвали направляться в укрытие, в городе прогремели взрывы.

Харьков

Реактивный беспилотник типа "Шахед" попал в промышленную зону Новобаварского района Харькова, сообщил мер города Игорь Терехов.

Напомним, о возможности такого удара предупреждали заранее. Зеленский заявлял, что Россия готовила массированный обстрел несколько дней подряд, и призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы тревоги именно в ту ночь.

А накануне, в ночь на 29 июля, по Украине уже выпустили 229 ударных дронов по разным направлениям, силы ПВО тогда сбили или подавили 65 целей на севере, юге и востоке страны, однако зафиксировали попадание 14 дронов сразу в 10 локациях.

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