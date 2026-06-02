Под ударом Киев, Харьков, Днепр не только: все о ночной атаке РФ на Украину

Россия в ночь на 2 июня в очередной раз осуществляет комбинированную атаку по Украине с применением дронов и ракет. Под вражеским ударом уже оказались несколько городов.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

россияне запустили группы дронов, баллистику и крылатые ракеты "Калибр";

враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Сумы, Запорожье;

в Харькове и Днепре пожары.

Чем атакуют россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне пытались атаковать Украину дронами фактически в течение всего дня 1 июня. Однако под вечер, примерно после 21:00, в воздушном пространстве страны начали фиксироваться уже целые группы беспилотников, что до сих пор продолжается по состоянию на 02:00.

Кроме того, сразу с началом новых суток - 2 июня, военные зафиксировали пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Каспийского моря. В Воздушных силах предупредили, что ориентировочно ракеты будут над Украиной в 02:00. Однако мониторинговые каналы предполагали, что ракеты залетели уже в 01:10 и атаковали Днепр (однако заметим, что это не является официальной информацией).

Кроме того, согласно мониторинговых каналов, враг поднял ночью стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Предварительно, Ту-160 осуществили пусковые маневры в 01:25, после чего в 01:51 над Украиной были официально зафиксированы первые цели, которые залетели через Сумскую область (мониторы утверждали, что это ракеты с Ту-160). Три борта Ту-95МС, предварительно, могли осуществить пуски в 01:55.

Также мониторинговые паблики предупредили, что враг ночью может поднять в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Обновлено в 02:20

По состоянию на эту минуту Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках баллистики на Киев, Запорожье и Харьков. Сразу после этого в городах были слышны взрывы, а также было громко в Днепре.

Какие города оказались под ударом

Киев

В столице первые взрывы были слышны в 01:50 на фоне атаки дронов. Однако никакой информации о последствиях пока не было.

Обновлено в 02:48

В Киеве начиная с 02:15 прозвучали несколько серий взрывов. Россияне массированно атаковали столицу баллистикой. После взрывов в СМИ писали, что в части города исчез свет. Впоследствии в 02:48 в столице в очередной раз были слышны взрывы, россияне повторно нанесли удары ракетами.

Сейчас в нескольких районах уже зафиксированы последствия. Подробнее о них читайте по этой ссылке.

Харьков

Примерно в 01:02 в Харькове прозвучала серия взрывов, которые впоследствии продолжались. Предварительно, враг атаковал два района.

По словам мэра Игоря Терехова, россияне попали по промзоне в Основянском районе, в результате чего есть пострадавшие. На месте атаки произошел пожар. Кроме того, есть попадания в Основянский район.

Обновлено в 02:20

Россияне ударили по городу баллистикой. Два попадания зафиксированы в Киевском районе.

Сумы

Взрывы в Сумах начались примерно в тот момент, когда и в Харькове. Однако пока информации о последствиях нет.

Днепр

В СМИ была информация, что взрывы в Днепре прогремели в 01:16. В тот момент была угроза применения баллистики с востока за фиксация ракеты на Днепр, но мониторинговые каналы писали, что на город летели "Калибры", которые РФ запустила с Каспийского моря.

По словам главы ОГА Александра Ганжи, из-за удара РФ частично разрушен двухэтажный дом. На месте атаки произошел пожар.

Запорожье

Россияне начали атаковать Запорожье еще с вечера 1 июня. Примерно в 23:19 стало известно, что удару подвергся объект критической инфраструктуры.

Кроме того, в 01:47 глава ОВА Иван Федоров написал, что в результате еще одного удара поражен объект промышленной инфраструктуры. Во время второй атаки в направлении города фиксировались скоростные цели.