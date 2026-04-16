Под ударом в Киеве оказался автоцентр с Mercedes, Ducati, Kia: есть жертвы
В результате вражеской атаки на предприятие "Укравто Групп" в Киеве погибли двое сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Укравто Киев".
"Уважаемые клиенты, с грустью сообщаем, что в результате ночной атаки РФ на Киев произошло трагическое событие для коллектива "Укравто Киев" - погибли два сотрудника нашего предприятия", - говорится в заявлении.
Пресс-служба компании отметила, что здание автоцентра получило значительные повреждения и сейчас временно не работает.
"Укравто Групп" работает на рынке Украины с 1969 года. Компания занимается производством, импортом и продажей автомобилей, а также предоставляет услуги сервиса, страхования и логистики.
Она является официальным дилером и генеральным импортером таких мировых брендов, как Mercedes-Benz, Ducati, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota и ряда других марок.
Массированная атака РФ по Украине
Напомним, Россия за сутки атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.
Отметим, в результате ночной массированной атаки россиян в Киеве повреждена производственная площадка ДТЭК, пострадал работник. Есть разрушения административных зданий и производственных цехов, повреждены 15 автомобилей.
