Під ударом Харків та Павлоград. Усі ракети на Київ вдалося збити: що відомо про атаки

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ, Київської міської військової адміністрації, голови Київської ОВА Руслана Кравченка, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, заява речника ПС Юрія Ігната

Нічна атака дронів

Росіяни вже не одну ніч поспіль випускають по Україні дрони-камікадзе іранської розробки. Цієї ночі окупанти спрямували 7 "шахедів" з району Приморсько-Ахтарська. Сили ППО збили 5 з них.

Відомо, що 5 дронів знищили у Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Ракети по Харкову

Вночі російська армія завдала 6 ударів по Харкову ракетами С-300. Зафіксовано влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Там спалахнули пожежі.

Фото: окупанти вдарили вночі по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок атаки отримала поранення жінка 36 років, а також 25-річний чоловік. Його госпіталізували.

Ранковий терор

Зранку у Києві, на сході, півдні та у центральних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що після тривалої паузи окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що росіяни випустили 19 крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Сили ППО знищили 14 з них. Пуски були з 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Саратовської області.

Київ та область

Як відомо, усі ракети, які летіли на столицю, збили на підльоті. Окупанти не атакували Київ крилатими авіаційними ракетами протягом 79 днів.

У Києві не зафіксовано руйнувань, немає постраждалих та жертв атаки.

У Київській області зранку працювала ППО по ворожих ракетах. Влучань не зафіксовано. Проте через падіння уламків збитих ракет пошкоджені приватні будинки у декількох громадах. У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. На місцях працюють аварійні служби.

Павлоград

Як розповів речник Повітряних сил, частина крилатих ракет зранку летіла на Дніпропетровську область, частина з них була знищена.

По Павлоградському району було завдано ракетного удару. За словами Юрія Ігната, атаковано об'єкти інфраструктури. Внаслідок ракетної атаки є загиблий та четверо постраждалих. Їх госпіталізували, усіх оперують. Дві людини перебувають у важкому стані.

За даними ОВА, через масовану ракетну атаку зафіксовані руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство, 16 приватних будинків і 5 дачних, церква та авто.

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