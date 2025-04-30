Под ударом Харьков и Днепр: Россия выпустила за ночь более сотни дронов
Российская армия в ночь на 30 апреля атаковала Украину более сотней дронов. Главным направлением удара врага были Харьков и Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне выпустили по Украине 108 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Пуски были из Курска, Приморско-Ахтарска в России и с Чауды в Крыму.
Оккупанты сосредоточили удар на Днепре и Харькове. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 11:30 30 апреля силы ПВО уничтожили 50 вражеских дронов. Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий). Противовоздушная оборона работала на востоке, севере, юге и в центре страны.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще два дрона остаются в воздухе, боевая работа продолжается.
Стоит добавить, что вражеские дроны сегодня утром долетели до западных областей Украины. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях объявляли воздушную тревогу.
Последствия атаки РФ на Украину
Как известно, за ночь россияне нанесли по Харькову около 16 ударов. По состоянию на 11:00 количество пострадавших в Харькове возросло до 47 человек. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.
В городе повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, гражданское предприятие, медицинское учреждение.
В Днепре в результате массированной атаки дронов погиб человек, возникли пожары.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку. Он призвал к большему давлению на РФ для прекращения огня и завершения войны.
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