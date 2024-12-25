Під ударом енергетика, пошкоджені ТЕС: що відомо про наслідки атаки РФ на Різдво

Росія вчергове масовано атакувала енергетичні об'єкти України, запустивши ракети та безпілотники. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, ворог намагався залишити українців без світла, газу, тепла і води.
Про наслідки масованої атаки РФ по Україні на Різдво - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура України. Через що "Укренерго" запровадило превентивні відключення світла.
Згодом в ДТЕК заявили, що під час обстрілу під удар потрапили теплоелектростанції компанії. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
"Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться в заяві ДТЕК.
Там зазначили, що цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
"Удари росіян по енергетиці на Різдво. Робили все, аби лишити українців без світла, газу, тепла і води", - зазначив своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, в частині регіонів станом на зараз є перебої з теплопостачанням, а саме:
На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський, він звернув увагу, що кожен російський масований удар потребує часу на підготовку.
"Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі - наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - повідомив Зеленський.
За попередніми даними від президента, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Втім, є влучання.
"Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла", - додав Зеленський.
Перші вибухи у місті пролунали у місті близько 06:00. Мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Тим часом в мережі пишуть, що було нараховано 11 вибухів за 27 секунд у Харкові.
Пізніше стало відомо про влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Загалом у Харкові наразі 6 постраждалих. Після ударів балістикою по місту прилетів "Шахед" по приватному будинку.
Під час атаки вибухи чули в Івано-Франківській області. В самому обласному центрі "без прильотів і попередньо без уламків", написав мер Руслан Марцінків. Втім, він попередив про перебої зі світлом, а і в певних районах поганий звʼязок.
Тим часом голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що ворог завдав удару по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області опинилася без електропостачання, а саме жителі Калуша, Бурштина та Івано-Франківська.
Пізніше в "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що вранці через атаку на об'єкти енергетики мали місце аварійні вимкнення ЛЕП 35 (110) кВ. І тому було обмежене електропостачання в десятках населених пунктах регіону. Однак наразі вони вже всі зі світлом, кажуть енергетики.
Однак місто Калуш після російської атаки залишилося без водопостачання через знеструмлення очисних споруд, про це у Телеграмі заявив Калуський міський голова Андрій Найда.
За його словами, також в місті немає теплопостачання, є перебої з електроенергією. Вранці соціальні заклади та лікарні довелось переключати на генератори.
У Вінницькій області внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що станом на ранок, "завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені".
Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
"Завдяки професійним діям бійців ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. Травмованих та загиблих немає", - додав він.
В Київській області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.
Втім, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах пошкоджено 12 вантажівок, кафе та 3 приватні будинки. В будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.
Фото: наслідки ворожої атаки в Київській області (facebook.com/MNSZhytomyr)
Багато вибухів було чути в Дніпрі. Втім, про наслідки атаки в місті та області місцева влада не повідомляла. В обласному центрі виникли проблеми з водопостачанням у кількох мікрорайонах. Причиною стало аварійне відключення насосних станцій через перепади напруги в електромережі, інформує "Дніпроводоканал".
За словами голови ОВА Андрія Райковича, в регіоні сталась пожежа газової труби біля приватного домоволодіння. Також пошкоджено вікна в будинках.
Фото: наслідки ворожої атаки в Кіровоградській області (facebook.com/MNSZhytomyr)
В ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі у Кіровоградській області сталася пожежа на складі на площі 100 м кв. Вогонь локалізували, триває його ліквідація.
Також ворог атакував й Полтавщину. За попередньою інформацією від ОВА, в регіоні є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням.
Стало відомо й про першу загиблу людину внаслідок ракетної атаки.
"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через російську ракетну атаку на Україну у повітряному просторі Польщі діяла військова авіація. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Тим часом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у період атаки одна з російських ракет пролетіла територію Молдови попрямувала на Чернівці.
Нагадаємо, що перед цим, 13 грудня РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по енергетиці України, використавши крилаті ракети, балістику та дрони. Ворог пошкодив енергооб'єкти на заході України.
Під час тієї атаки сили ППО знищили 81 з 94 російських ракет та 80 зі 193 безпілотників, ще 105 дронів були локаційно втрачені.
Вже 20 грудня росіяни атакували Київ балістикою. Уламки впали в різних районах, пошкодивши офіси, посольства і старовинний костел Святого Миколая в центрі столиці. Детально про наслідки РБК-Україна розписувало в окремому матеріалі.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Повітряних сил ЗСУ, Міненерго, ДТЕК, ДСНС, голів обласних військових адміністрацій та мерів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.