Под ударом энергетика, повреждены ТЭС: что известно о последствиях атаки РФ на Рождество

Главное по состоянию на сейчас:

Враг запускал ракеты с Ту-95мс, "Калибры", баллистику и "Шахеды".

Целью в очередной раз стала энергетическая инфраструктура Украины.

Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

Под массированным обстрелом баллистики был Харьков, также по городу ударил "Шахед". "Прилеты" в трех районах и шесть пострадавших.

На Прикарпатье из-за удара часть области. Часть области некоторое время была без электроснабжения.

В Винницкой области есть повреждения энергетической инфраструктуры.

В Кировоградской области загорелась газовая труба возле частного дома. Также повреждены окна в домах.

В Полтавской области в результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура.

Киевская область - повреждены грузовики, частные дома и кофейня.

Из-за масштабной ракетной атаки "Укрэнерго" экстренно выключило свет, чтобы сохранить энергосистему.

РФ выпустила более 70 ракет и более 100 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов, - Зеленский

В Днепре из-за обстрела погиб работник ТЭС.

Атака на энергетику, поврежденные ТЭС

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура Украины. Из-за чего "Укрэнерго" ввело превентивные отключения света.

Впоследствии в ДТЭК заявили, что во время обстрела под удар попали теплоэлектростанции компании. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

"После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования", - говорится в заявлении ДТЭК.

Там отметили, что в этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

"Удары россиян по энергетике на Рождество. Делали все, чтобы оставить украинцев без света, газа, тепла и воды", - отметил в свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

РФ запустила более 70 ракет, - Зеленский

На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский, он обратил внимание, что каждый российский массированный удар требует времени на подготовку.

"Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты. Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели - Наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине", - сообщил Зеленский.

По предварительным данным от президента, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. Впрочем, есть попадания.

"По состоянию на сегодняшний день в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света", - добавил Зеленский.

Ситуация по регионам

Харьков

Первые взрывы в городе прозвучали в городе около 06:00. Мэр Игорь Терехов сообщил о пусках баллистики в сторону Харькова. Позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Между тем в сети пишут, что было насчитано 11 взрывов за 27 секунд в Харькове.

Позже стало известно о попаданиях в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. Всего в Харькове пока 6 пострадавших. После ударов баллистикой по городу прилетел "Шахед" по частному дому.

Прикарпатье

Во время атаки взрывы слышали в Ивано-Франковской области. В самом областном центре "без прилетов и предварительно без обломков", написал мэр Руслан Марцинкив. Впрочем, он предупредил о перебоях со светом, а также в определенных районах плохая связь.

Тем временем глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что враг нанес удар по Прикарпатью. В результате часть области оказалась без электроснабжения, а именно жители Калуша, Бурштына и Ивано-Франковска.

Позже в "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что утром из-за атаки на объекты энергетики имели место аварийные отключения ЛЭП 35 (110) кВ. И поэтому было ограничено электроснабжение в десятках населенных пунктах региона. Однако сейчас они уже все со светом, говорят энергетики.

Однако город Калуш после российской атаки остался без водоснабжения из-за обесточивания очистных сооружений, об этом в Телеграме заявил Калушский городской голова Андрей Найда.

По его словам, также в городе нет теплоснабжения, есть перебои с электроэнергией. Утром социальные учреждения и больницы пришлось переключать на генераторы.

Винницкая область

В Винницкой области в результате ночной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры Первый заместитель главы ОВА Наталья Заболотная сообщила, что по состоянию на утро, "благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны".

Житомирская область

Сегодня ночью в результате вражеской атаки в Житомирском районе было повреждено деревянное заброшенное здание, а также загорелся сарай, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Благодаря профессиональным действиям бойцов ДСНС пожар был ликвидирован за 30 минут. Травмированных и погибших нет", - добавил он.

Фото: последствия ночной атаки в Житомирском районе (facebook.com/MNSZhytomyr)

Киевская область

В Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

Впрочем, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовиков, кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.

Фото: последствия вражеской атаки в Киевской области (facebook.com/MNSZhytomyr)

Днепр

Много взрывов было слышно в Днепре. Впрочем, о последствиях атаки в городе и области местные власти не сообщали. В областном центре возникли проблемы с водоснабжением в нескольких микрорайонах. Причиной стало аварийное отключение насосных станций из-за перепадов напряжения в электросети, информирует "Днепроводоканал".

Кировоградская область

По словам главы ОВА Андрея Райковича, в регионе произошел пожар газовой трубы возле частного домовладения. Также повреждены окна в домах.

Фото: последствия вражеской атаки в Кировоградской области (facebook.com/MNSZhytomyr)

В ГСЧС сообщили, что в результате падения обломков вражеской воздушной цели в Кировоградской области произошел пожар на складе на площади 100 м кв. Огонь локализовали, идет его ликвидация.

Фото: в Кировоградской области из-за падения обломков вспыхнул пожар на складе (t.me/dsns_telegram)

Полтавская область

Также враг атаковал и Полтавщину. По предварительной информации от ОВА, в регионе есть повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света в Кременчугском районе. Специалисты уже работают над восстановлением.

Днепропетровская область

Стало известно и о первом погибшем человеке в результате ракетной атаки.

"Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Польша поднимала авиацию, а в Молдову залетела ракета

Из-за российской ракетной атаки на Украину в воздушном пространстве Польши действовала военная авиация. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Между тем, по данным Воздушных сил ВСУ, в период атаки одна из российских ракет пролетела территорию Молдовы и направилась на Черновцы.