Під ударом два енергооб'єкти та гуртожиток: що відомо про наслідки нічної атаки

Росія вночі 26 липня вчергове атакувала Україну. Під ударом були об'єкти енергетики та гуртожиток.

Все, що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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В Україні близько опівночі оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в Росії. Також Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски дронів-камікадзе. Рух безпілотників фіксували на півночі та півдні України.

Чим атакувала Росія

В ніч на 26 липня Росія випустила по Україні 22 ударні дрони. Пуски були з двох напрямків - мису Чауда у Криму та Курська.

Сили протиповітряної оборони знищили 20 "Шахедів". ППО працювала у чотирьох областях - Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській.

Крім того, окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донецькій області.

Під ударом енергетика

Відомо, що вночі ворог атакував об'єкти енергетики у двох областях України. Російські дрони завдали ударів по об'єктах "Укренерго" у Житомирській та Чернігівській областях.

"Укренерго" повідомило, що в окремих районах Житомирської області знеструмлювалися споживачі. На ранок енергопостачання майже відновили, але ремонтні роботи тривають.

Наслідки по областях

Чернігівська область. Росіяни вдарили дронами-камікадзе по місту Ніжин. За даними місцевої влади, зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Внаслідок атаки є поранений.

Житомирська область. Уламками "Шахедів" були пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики. Житомирська ОВА повідомила, що жертв через нічний обстріл немає.

Київська область. Загарбники третю ніч поспіль атакували регіон дронами. Повітряна тривога тривала понад дві години. У Київській області працювала ППО. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.

Донецька область. Армія РФ обстріляла місто Краматорськ, під ударом була промислова зона. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному із підприємств. Обійшлося без постраждалих.

При підготовці матеріалі використовувалися джерела: Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ, "Укренерго", голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, Київської ОВА, Facebook начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка.