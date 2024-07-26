Под ударом два энергообъекта и общежитие: что известно о последствиях ночной атаки
Россия ночью 26 июля в очередной раз атаковала Украину. Под ударом были объекты энергетики и общежитие.
Все, что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина ниже.
Содержание:
В Украине около полуночи объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. Также Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках дронов-камикадзе. Движение беспилотников фиксировали на севере и юге Украины.
Чем атаковала Россия
В ночь на 26 июля Россия выпустила по Украине 22 ударных дрона. Пуски были из двух направлений - мыса Чауда в Крыму и Курска.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 "Шахедов". ПВО работала в четырех областях - Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской.
Кроме того, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Донецкой области.
Под ударом энергетика
Известно, что ночью враг атаковал объекты энергетики в двух областях Украины. Российские дроны нанесли удары по объектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях.
"Укрэнерго" сообщило, что в отдельных районах Житомирской области обесточивались потребители. На утро энергоснабжение почти возобновили, но ремонтные работы продолжаются.
Последствия по областям
Черниговская область. Россияне ударили дронами-камикадзе по городу Нежин. По данным местных властей, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. В результате атаки есть раненый.
Обновлено. Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что из-за ночного обстрела ранения получили 15 человек. В больнице остается четыре человека. По его словам, общежитие было сильно повреждено, там было 24 квартиры, где проживали люди пенсионного возраста.
Житомирская область. Обломками "Шахедов" были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Житомирская ОВА сообщила, что жертв из-за ночного обстрела нет.
Киевская область. Захватчики третью ночь подряд атаковали регион дронами. Воздушная тревога длилась более двух часов. В Киевской области работала ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.
Донецкая область. Армия РФ обстреляла город Краматорск, под ударом была промышленная зона. В результате атаки возник пожар на одном из предприятий. Обошлось без пострадавших.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Воздушных сил ВСУ, "Укрэнерго", главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, Киевской ОВА, Facebook начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко, "Суспільне".
Добавим, что минувшей ночью Россия тоже атаковала Украину дронами. В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект. Кроме того, россияне в очередной раз атаковали Измаильский район Одесской области.
В Румынии у границы с Украиной из-за ночной атаки объявляли воздушную тревогу. Позже Румыния сообщила, что на территории страны обнаружили обломки "Шахедов".
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