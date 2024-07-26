Под ударом два энергообъекта и общежитие: что известно о последствиях ночной атаки

Россия ночью 26 июля в очередной раз атаковала Украину. Под ударом были объекты энергетики и общежитие.

Все, что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

В Украине около полуночи объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. Также Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках дронов-камикадзе. Движение беспилотников фиксировали на севере и юге Украины.

Чем атаковала Россия

В ночь на 26 июля Россия выпустила по Украине 22 ударных дрона. Пуски были из двух направлений - мыса Чауда в Крыму и Курска.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 "Шахедов". ПВО работала в четырех областях - Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской.

Кроме того, оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Донецкой области.

Под ударом энергетика

Известно, что ночью враг атаковал объекты энергетики в двух областях Украины. Российские дроны нанесли удары по объектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях.

"Укрэнерго" сообщило, что в отдельных районах Житомирской области обесточивались потребители. На утро энергоснабжение почти возобновили, но ремонтные работы продолжаются.

Последствия по областям

Черниговская область. Россияне ударили дронами-камикадзе по городу Нежин. По данным местных властей, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. В результате атаки есть раненый.

Обновлено. Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что из-за ночного обстрела ранения получили 15 человек. В больнице остается четыре человека. По его словам, общежитие было сильно повреждено, там было 24 квартиры, где проживали люди пенсионного возраста.

Житомирская область. Обломками "Шахедов" были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Житомирская ОВА сообщила, что жертв из-за ночного обстрела нет.

Киевская область. Захватчики третью ночь подряд атаковали регион дронами. Воздушная тревога длилась более двух часов. В Киевской области работала ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.

Донецкая область. Армия РФ обстреляла город Краматорск, под ударом была промышленная зона. В результате атаки возник пожар на одном из предприятий. Обошлось без пострадавших.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Воздушных сил ВСУ, "Укрэнерго", главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, Киевской ОВА, Facebook начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко, "Суспільне".