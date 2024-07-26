Окупанти обстріляли Краматорськ: почалась пожежа в промзоні

У ніч проти 26 липня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Почалася пожежа на одному із підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови МВА Олександра Гончаренка.

"Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Тип зброї встановлюється", - додав він.

За словами Гончаренка, в наслідок атаки виникла пожежа на одному із підприємств.

Вибух у Краматорську

Вночі ЗМІ написали про вибух у Краматорську Донецької області. Після нього у промзоні міста почалася пожежа.

Додамо, що за даними Повітряних сил, РФ атакувала Донецьку область ракетою "Іскандер" і запустила 22 дрони по Україні.

Зокрема, у Ніжині Чернігівської області атаковано гуртожиток та інфраструктуру, постраждала одна людина, а у Житомирській області атакований об'єкт енергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.