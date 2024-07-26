ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Краматорськ: почалась пожежа в промзоні

Краматорськ, П'ятниця 26 липня 2024 08:42
UA EN RU
Окупанти обстріляли Краматорськ: почалась пожежа в промзоні Фото: окупанти обстріляли Краматорськ 26 липня (ілюстрація/facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 26 липня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Почалася пожежа на одному із підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови МВА Олександра Гончаренка.

"Вночі армія РФ обстріляла промислову зону Краматорська", - розповів він.

За словами Гончаренка, в наслідок атаки виникла пожежа на одному із підприємств.

"Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Тип зброї встановлюється", - додав він.

Вибух у Краматорську

Вночі ЗМІ написали про вибух у Краматорську Донецької області. Після нього у промзоні міста почалася пожежа.

Додамо, що за даними Повітряних сил, РФ атакувала Донецьку область ракетою "Іскандер" і запустила 22 дрони по Україні.

Зокрема, у Ніжині Чернігівської області атаковано гуртожиток та інфраструктуру, постраждала одна людина, а у Житомирській області атакований об'єкт енергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Війна в Україні
NEWS
РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області
РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм